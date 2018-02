Torrecilla: "Sigo pensando que el Sporting conseguirá el objetivo"

"¿Qué pasa? ¿acabó la temporada? ¿nos retiramos?". Miguel Torrecilla desafía el pesimismo que rodea a un Sporting que, tras caer en el derbi, se encuentra en el mismo puesto, décimo, y a los mismos puntos de distancia de la promoción, cinco, que cuando optó por dar salida a Paco Herrera en busca de un revulsivo. "Sigo pensando que se va a conseguir el objetivo. El que quiera, que me acompañe, y el que no, que se separe y siga pensando que esto es un drama", sentenció el salmantino, que desliza su crítica a quienes actúan con cierto oportunismo ante la dinámica actual del equipo, aunque él se emplaza a final de temporada para valorar si el proyecto ha sido acertado o no en función de si se logra subir a Primera. "Al final haremos balance y compartiré el éxito o asumiré el fracaso", concluyó.

Torrecilla atendió esta mañana a los medios de comunicación para hacer una valoración del cierre del mercado de invierno y la situación del Sporting. "De darse otro resultado en el derbi estoy seguro que todo se vería diferente y tres puntos no nos puede cambiar nuestra percepción", señaló el director deportivo rojiblanco. "Nos faltó igualar el estado de contundencia en cada balón que sí mostró el Oviedo", reconoció antes de mostrar su discrepancia con la opinión de Baraja en la que el Pipo deslizó que le faltan futbolistas con poso físico. "Sí tenemos jugadores de ese perfil", apuntó, para más tarde desvelar que "a Baraja le he transmitido que tenemos jugadores para cambiar el guión fuera de casa".

El técnico rojiblanco quiso matizar la frase que utilizó en su última comparecencia al ser cuestionado por el alto número de fichajes, 14, que ha hecho esta campaña. "Me refiero a que la credibilidad la tiene el que gana. Si el año pasado el equipo se hubiera mantenido en Primera, cualquier decisión deportiva se hubiera dado por buena. Y si este año se sube, también", destacó.