Torrecilla: "Sigo pensando en ascender, y el que no crea que se separe"

"¿Se acabó la temporada?, ¿nos vamos para casa?, ¿no jugamos los 17 partidos que quedan?". Miguel Torrecilla desafía el pesimismo que rodea al Sporting y deja caer que se está exagerando la situación del equipo tras la derrota en el derbi. "Estoy seguro de que si se hubiera ganado el último partido, se pensaría de otra manera. Tres puntos no puede hacernos cambiar nuestra idea", subrayó ayer el director deportivo rojiblanco, al comparecer en Mareo para valorar el momento del conjunto rojiblanco. "Sigo pensando que se va a conseguir el objetivo. Quien no crea, que se separe, y siga pensando que esto es un drama", sentenció el salmantino.

"Lo que pides a la gente es que sea realista y no oportunista", apuntó Miguel Torrecilla, dejando entrever que está molesto con ciertas críticas a la marcha del equipo. "Se ha sacado la racha de partidos fuera pero no he visto la de partidos en El Molinón", comentó, deslizando que se pone el ojo sólo sobre lo negativo. Ese oportunismo del que se queja también sale a la palestra cuando se le cuestiona sobre su nivel de satisfacción respecto a la plantilla que ha confeccionado. "Lo diré al final, cuando sepamos si hemos concluido con el deber cumplido", señaló.

"Para la frase de que el fin justifica los medios, a lo mejor hacía falta una explicación", asumió para matizar ese comentario que hizo en una de sus últimas comparecencias. "Me refiero a que si al final de la temporada pasada, el club se hubiera mantenido en Primera, cualquier decisión deportiva se hubiera dado por buena. Y si este año conseguimos el ascenso, cualquier decisión deportiva se dará por buena. La credibilidad la tiene el que gana. Si consigues el objetivo, seguro que tus decisiones estarán bien vistas", señaló Torrecilla, acostumbrado ya al criterio resultadista que domina el fútbol.

El director deportivo rojiblanco defendió que ha realizado 14 fichajes porque es la tónica habitual cuando llega a un club. "Mis primeros años en los proyectos, siempre, he intentado formar bloque. Si hubiese continuado en el Betis, no hubiera firmado después los 13 del primer año. En el Salamanca y el Celta, el primer año, creo que firmé 12. Las siguientes temporadas no fueron así", puntualizó, en referencia a que no hicieron falta tantas contrataciones. "De los ocho jugadores que tenemos cedidos, hay tres (Bergantiños, Nano Mesa y Quintero) en los que sus contratos nos dan ciertas opciones (para tenerlos en propiedad). La temporada que viene habrá 16 jugadores con contrato en vigor. Nacho Méndez y Dani Martín, tendrán dorsal de la primera plantilla, más los dos cedidos que regresarán, Moi Gómez y Rachid. Creo que hay bloque", aseguró.

"No sólo tenemos esta plantilla. Tenemos a otros 18 jugadores en nuestro filial que pueden subir. Mi ilusión sigue intacta y el objetivo sigue intacto. He puesto todo lo que había que poner. No soy ningún fichador. Soy director deportivo desde hace 17 años y mi objetivo es seguir evolucionando, que no es sólo estar activo en el mercado", explicó Miguel Torrecilla, cuando se le preguntó si considera que en la última ventana del mercado le ha quedado algo por hacer. Sí admitió que esperaba más del equipo en el derbi. "He vivido derbis tan pasionales como éste y las connotaciones van más allá de lo deportivo. Esa línea no la pasamos, sí el Oviedo. Lo vivimos en cómo compitió. A nosotros nos faltó esa dosis para igualar ese estado de contundencia y agresividad en cada balón", subrayó, en clara referencia al desplome tras el descanso.

Las consecuencias del derbi también han dejado un aviso de Torrecilla a su entrenador. Baraja apuntó tras perder en el Tartiere que le faltaban jugadores con poso físico para pelear de tú a tú al Oviedo. La respuesta no se hizo esperar. "Creo que la plantilla sí tiene jugadores de ese perfil. Elegimos un once para ser un equipo que controle el juego, como lo ha intentado hacer en casa. Circunstancias del partido nos hizo que la fase en la que tuvimos más control no fuera suficiente", apuntó sobre el duelo del Tartiere. Torrecilla fue un poco más allá. "Debemos de competir de tú a tú a cualquier rival. En casa buscamos una manera de jugar, y quizá fuera debamos cambiar de guión, y tenemos jugadores para cambiar de guión. Ya lo he hablado con Baraja", explicó el salmantino.

Torrecilla no quiso admitir que Xandao y Scepovic han sido sus primeras decepciones. "Para saber si Xandao fue una decepción tendría que haberlo visto competir cinco o diez partidos y no ha sido así. Sobre Stefan, en lo deportivo no tengo mal sentir. Me da pena que haya decidido irse a una liga menor", afirmó. Sí fue contundente con la destitución de Herrera. "Cualquier fracaso o decisión negativa, como la del cese de un entrenador, por supuesto que soy responsable", asumió y justificó la no continuidad de Rubi, líder ahora con el Huesca, como algo muy meditado. "Toma. Estuve en el último partido de Liga y el ambiente, la sensación, es que se necesitaba un cambio de entrenador. Se tomó bien analizada. Me reuní con Rubi antes de tomar una decisión y antes de llegar al Sporting". concretó. Por último, reivindicó su optimismo en una competición que "este año tiene uno de los niveles más altos, con más candidatos que nunca. El equipo pasó en casa por momentos de ansiedad y nos falta empezar a sumar fuera para llegar al objetivo final". Un objetivo final del que dependerá su valoración. "El éxito, lo reparto, y el fracaso, lo asumo", concluyó el director deportivo rojiblanco.