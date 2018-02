Baraja: "Es importante zanjar el tema del derbi, no aprovechamos la oportunidad, pero esto sigue"

Rubén Baraja ha centrado su comparecencia previa al partido del Numancia en un discurso en el que quiere zanjar la decepción de haber perdido en el derbi, habla del peligro del rival de mañana de los rojiblancos, y explica el regreso de Adri Montoro al filial. Estas son las respuestas del técnico rojiblanco:

Semana tras el Oviedo. "Las consecuencias del derbi hay que asumirlas y ya está. Desde el martes que empezamos a entrenar nos centramos en el Numancia. Es importante zanjar el tema del derbi, no hemos aprovechado la oportunidad, nos hubiera gustado ganar, pero esto sigue".

Puñal clavado. "Somos sensibles a un partido de esta envergadura. Es un partido que genera mucho sentimiento en nuestros aficionados. Hay que pensar que esto sigue, que hay que centrarnos en el siguiente partido".

Aprender del derbi. "El análisis del partido en caliente, las circunstancias que se dieron, el terreno de juego no ayudó a la hora de las características de nuestros jugadores. Estoy tranquilo en cuanto a la plantilla que hemos confeccionado en cuantos los refuerzos del mercado de invierno. Tenemos variantes y recursos suficientes. Los puntos del Numancia -tienen el mismo valor que el derbi".

Numancia, jugar ante los de la zona alta. "Llevo aquí siete partidos, y cuatro de ellos hemos conseguido jugar en El Molinón con cierta solvencia. Fuera de casa no tuvimos esa fortuna, y en casos como Lugo u Oviedo merecimos más o se decidió por detalles. Tengo la tranquilidad de que en e casa somos un equipo fiable".

Próximo partido. "Es un equipo con estabilidad y tranquilidad, con un proyecto a largo plazo, y que lleva toda la temporada arriba. El Numancia está bien y tenemos que hacer un buen partido para llevar los tres puntos".

Reacción afición. "Sinceramente no. Desde que soy entrenador del Sporting solo he recibido cariño y apoyo, la gente ha disfrutado con el equipo en El Molinón. La afición ama a su equipo y está siempre con él. El resultado del derbi no es fácil de digerir, pero no vale lamentarse".

Sanción. "No tengo todos los datos. Es algo que tiene que valorar el club. Su comportamiento ha sido magnífico, ha seguido siempre al equipo, solo puedo hablar bien, porque es lo que me ha demostrado.

Rivales complicados en El Molinón. "Tengo absoluta confianza en la plantilla. A todos nos hubiera gustado ganar siete de siete, pero el equipo está en una buena dinámica en cuanto a competir.

Montoro. "Era una situación de emergencia, en la que n o estaban ninguno de los laterales. A Juan lo sacamos de zona, no estábamos muy contentos, y probamos con Adri Montoro, ha hecho su trabajo y competido, y cuando se han recuperado los dos laterales ha vuelto a competir con el filial, que está para ayudar en este tipo de situaciones. Adri o Nacho no deben estar en el primer equipo sin jugar. Es cuestión de priorizar".

Cambios. "Hemos trabajado en la semana pensando en ganar el partido. Lo único que busco es rendimiento y el mejor equipo para ganar. Necesito que los que entren de inicio que den lo que espero de ellos. La competencia es lo que nos da el rendimiento".

Fichajes titulares. "Están preparados para poder competir. Su aclimatación al grupo ha sido buena, y tratamos que sea rápida. Están preparados para poder jugar".

Numancia. "Es un equipo muy solido, sabe a lo que juega, equipo que deja en bastantes ocasiones la puerta a cero, es competitivo, y que cuando tiene la pelota es capaz de jugar al fútbol".

Entrenador de futuro. "Solo me preocupa pensar en el día a dÍa. Que el equipo esté preparado para competir. Mi relación con Miguel Torrecilla es fluidez".