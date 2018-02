A recuperar la sintonía

El partido del Sporting ante el Numancia cobra especial importancia en el apartado anímico. La derrota en el derbi hizo daño en la plantilla y en la afición rojiblanca. Por eso, el Sporting necesita una victoria ante el conjunto soriano esta tarde en El Molinón (16,00 horas, Liga 1/ 2/3) que no acabe con la recuperación de un equipo que lleva cuatro triunfos seguidos en casa, y que desde la llegada de Baraja había encontrado una buena sintonía. Los rojiblancos buscan ganar a un rival directo, olvidar lo sucedido en el Carlos Tartiere y meterse de nuevo en la pelea por el ascenso.

Baraja, que ha convocado a todos los futbolistas disponibles, tiene que hacer dos cambios obligados. Guitián debutará en su vuelta al Sporting en el eje de la zaga por el sancionado Barba. Mientras que Calavera regresa al lateral derecho tras superar su lesión, y Montoro, titular los dos últimos partidos, regresa al filial.

El técnico vallisoletano no se ha mostrado muy partidario de efectuar muchos cambios desde su llegada. Prueba de ello son las tres ocasiones diferentes en las que repitió once inicial por segunda semana consecutiva. Pero ante el Numancia variará algunas teclas más del once inicial. La duda está en si mantiene el sistema con dos delanteros o introduce la figura del mediapunta que tan buen resultado le dio en la segunda mitad ante el Nàstic. Aunque parece tener algo de ventaja el dibujo más ofensivo, pero con la entrada de Nano Mesa acompañando a Santos.

También Rubén García entraría en la banda derecha en detrimento de Carmona, que ofreció un papel discreto en el derbi. Así el Sporting saldría hoy ante el Numancia con Mariño; Calavera, Guitián, Álex Pérez, Canella; Rubén García, Bergantiños, Sergio, Jony; Nano Mesa y Santos.

Por su parte, el Numancia llega a Gijón con las bajas de Higinio, Pablo Valcarce y Julio Álvarez. Su once más probable será el formado por Aitor Fernández; Unai Medina, Dani Calvo, Carlos Gutiérrez, Saúl García; Dani Nieto, Escassi, Íñigo Pérez, Marc Mate; Manu del Moral y Pere Milla.

El choque será para los rojiblancos también otra prueba de fuego importante, ya que se enfrentarán a un rival que lleva instalado en la zona alta de la clasificación todo el curso. Y salvo frente al Lugo, el Sporting no ha podido ganar a ninguno de los diez primeros este curso. Una oportunidad perfecta para recuperar la sintonía y volver a creer.