Calavera no renuncia a alcanzar el ascenso directo del Sporting

"El Sporting siempre tiene que mirar a lo más alto". Jordi Calavera se niega a firmar la promoción y no renuncia a que el conjunto rojiblanco pueda alcanzar todavía una de las plazas de ascenso directo. "Estamos trabajando bien y tenemos que centrarnos en el ahora, no en el futuro", subraya el catalán, que centra su mirada en el duelo del sábado ante el Lorca. "No porque sea el colista tenemos que ganar sí o sí. Vamos a tener que sufrir. Es un rival muy peligroso", destaca sobre la visita al cuadro murciano.

El conjunto rojiblanco recuperó a Canella y Santos en el entrenamiento de esta mañana. Los dos futbolistas, que iniciaron la semana con molestias físicas, participaron con normalidad en una sesión en la que Baraja volvió a poner a prueba el trivote en el centro del campo y ensayó con el uruguayo como extremo. Canella y Santos se retiraron escasos minutos antes que el resto de sus compañeros. El que se ejercitó al margen fue Lora, que con una sobrecarga es seria duda para la visita al Artés Carraso.