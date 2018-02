El niño de Cartagena que emociona al sportinguismo: "Es inexplicable: soy del Sporting y punto"

Su testimonio al descanso del Lorca-Real Sporting, captado por los micrófonos de Cope Asturias, ha emocionado al sportinguismo. Se llama Andrés, tiene diez años y es de Cartagena. Su familia nada tiene que ver con Gijón, ni con Asturias, pero él, desde que tiene uso de razón, es del Real Sporting de Gijón. Ni Barcelona ni Real Madrid: sus colores son los del club asturiano. ¿Por qué? Lo dijo en directo en la radio con una contundencia que asusta para su edad.



"Es inexplicable. Es decir, soy del Sporting y punto. Puedes decir que eres del Barcelona o del Madrid porque es el mejor, en tu opinión, claro. O de este equipo porque es de mi ciudad, pero (el Sporting) es una cosa que me atrajo desde pequeño", asegura el niño cartagenero, que acudió al estadio del Lorca con la camiseta del Sporting y una cartulina pidiendo su camiseta a Sergio Álvarez. "Ya fui a verlos en Albacete y no conseguí su camiseta, sigo intentándolo. Pero lo primero es que gane el Sporting y luego, si eso, la camiseta", confesaba al descanso. Tenía las prioridades claras pero el equipo no pudo brindarle una victoria y Sergio Álvarez tampoco le dio su camiseta. En su defecto, se llevó la de Michael Santos.



Andrés lamentaba que Jony hubiese fallado el penalti. "Es una pena que no lo tirase Carmona, que está sancionado", aseguraba. Su padre también contó a los micrófonos de Cope Asturias el curioso caso de este jovencísimo seguidor sportinguista: "No hay ningún asturiano en la familia, tiene ese sentimiento desde pequeño. Juega en un equipo y él, en el autobús, va animando al Sporting", señala su progenitor.



Ahora a Andrés le queda un gran sueño por cumplir: ver a su querido Sporting en El Molinón.





