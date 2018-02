Carmona: "Tenemos ganas de revancha ante Osasuna"

Carmona invita a pasar página de lo sucedido en Lorca. El balear reivindica lo bueno de lo visto en el empate del pasado sábado en el Artés Carrasco y se centra en la llegada de Osasuna. Los rojiblancos recibirán al conjunto navarro el viernes, a las 21.00 horas, en El Molinón.

-¿Cómo valora que el equipo siga sin ganar a domicilio?

-Me quedo con lo positivo. Lo importante que dejamos la puerta a cero. Ahora, a intentar hacer bueno el punto fuera.

-Han desaprovechado una gran oportunidad para acercarse a la promoción.

-Esta semana es una pena. Tampoco hay que comerse la cabeza. Hay que trabajar. Tuvimos el partido en nuestras manos.

-Con 3 puntos de los últimos 24 a domicilio no da para estar en promoción.

-Estamos con ganas de hacer el punto bueno. A parte de cosas negativas, como las que estais sacando, yo prefiero quedarme con lo positivo. Si entra el penalti en Lorca el partido hubiera sido otro. Solo queda trabajar cada semana.

-¿Cambiará la racha?

-Estamos pensando en partido de Osasuna. Cuando llegue el siguiente fuera ya nos lo plantearemos. Queda tiempo.

-Han iniciado el entrenamiento con sesión de vídeo. ¿Hablaron del próximo rival o analizaron el partido en Lorca?

-Lo que hacemos dentro se queda dentro. No le voy a decir lo que hablamos en el vestuario. Son cosas que se quedan dentro.

-Fue baja por sanción la pasada jornada ¿Necesitaba descanso desde el plano físico?

-Me encontraba bien. Estoy con ganas de ayudar al equipo. Hoy ha sido el primer entrenamiento y todos los encaró con muchas ganas. Y si me toca jugar ante Osasuna, bien. Si no, a animar desde fuera.

-El viernes llega a Osasuna.

-Si ganamos a Osasuna empatamos con ellos a puntos y nos acercamos a la zona alta. En la ida fueron superiores y tenemos ganas de revancha para conseguir un resultado positivo y seguir en la buena dinámica en casa.