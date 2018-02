Javier Fernández: "Soy optimista; tenemos 15 partidos para recuperar el déficit de puntos"

"Soy optimista por naturaleza, pero el problema es que también el realismo está por dentro. De cara al exterior la plantilla y el cuerpo técnico transmite una ilusión de que no hay nada perdido, que se trata de recuperar en 15 partidos que quedan esos puntos que tenemos de déficit". Javier Fernández, presidente del Sporting, lanza un mensaje de ilusión para el final de temporada, y a la vez también se muestra cauto debido a que el equipo aún no ha conseguido encontrar una nueva estabilidad. "No es suficiente con ganar en casa, hay que empezar a puntuar y de verdad fuera", resalta el dirigente rojiblanco.

Javier Fernández ha participado este mañana en el acto de homenaje a los 27 aficionados rojiblancos que cumplen 50 años como socios de forma ininterrumpida. "Es el acto más entrañable del año, el club se tiene que sentirse orgulloso de esta gente que cumple 50 años siguiendo al club con esta fidelidad", ha comentado.

Sobre el momento actual del equipo, el presidente del Sporting pide a los jugadores "que intentar coger esa racha que todos hablamos, que ya han tenido otros equipos, pero que no hemos conseguido llegar a ella". Además reconoce que "la situación actual no es grave, llevamos un déficit de puntos, pero aún quedan quince jornadas por delante".