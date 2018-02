Baraja: "Estamos en un buen momento, aunque no hemos hecho todos los puntos que queríamos".

Rubén Baraja se aferra a la fortaleza del Sporting en El Molinón para olvidar el empate de Lorca del pasado fin de semana. El técnico rojiblanco espera un "rival fuerte y competitivo", y pide al equipo "dar su mejor versión".

Lorca queda atrás. "Cuando termina un partido lo más importante es analizarlo, ver lo que puedes sacar de positivo, y pensar en el siguiente. Ha sido una semana corta, y hemos tratado de entender rápidamente lo que va a ser el partido ante Osasuna".

Partido ante Osasuna. "Espero un duelo muy competido, que es en Segunda, pero que somos dos equipos que podríamos ser de Primera por historia. Será un partido muy bonito, y que tenemos que afrontarlo como una buena oportunidad. Osasuna es un equipo fuerte y competitivo, espero que se vea un buen espectáculo, se puede decidir por detalles el partido, y un plus para nosotros es que vamos a estar con nuestra afición"

Rival físico. "El Osasuna es un equipo con potencial, que ha hecho una gran inversión para volver pronto a Primera. Fuera de casa están mostrando una buena linea, han sacado bastantes puntos, pienso que tenemos que dar nuestra mejor versión, tengo la tranquilidad y confianza de que seamos capaces de conseguir".

Osasuna, mejor visitante. "El Numancia también venia con buenos números, no me preocupa en exceso, me preocupa que demos nuestra mejor versión, nos dará la posibilidad de estar más cerca de ganar si seguimos haciendo las cosas bien en casa".

Trivote. "Valoramos diferentes opciones, los momentos de los partidos te van ofreciendo diferentes variantes, en Lorca iniciamos con una idea, trataremos de llevar a cabo la mejor. Lo que pongamos es con la ambición de que podemos ganar, a veces no salen las cosas como uno quiero, pero hay que seguir insistiendo".

Santos y Nano. "Están los dos bien, Santos esta bien, y Nano estamos pendientes del entrenamiento de hoy, lo normal es que esté en la lista de convocados".

Control fuera. "La propuesta que utilizamos para ese partido ya pasó. Esa experiencia nos puede servir para seguir valorando cosas. Lo de Lorca ya está lejos, solo pienso en Osasuna".

Pesimismo tras Lorca. "Entiendo que el aficionado tenga la ilusión de que el Sporting tenga la ambición de ganar en cualquier campo. Llevo 9 partidos y me gustaría haber ganado los 9 partidos, igual que me gustaría tener 25 años y seguir siendo futbolista. Considero que estamos en un momento de la temporada en una buena situación, aunque no hemos hecho todos los puntos que queríamos. Las prisas, crispación y ansiedad no llevan a ningún sitio. La clave es la estabilidad, y en esta categoría hay que intentar rascar en todos los partidos, hay que ir sumando donde podamos".

Exigencia en Gijón. "Veo que el equipo está compitiendo, que ha sido capaz de ganar en casa en una muy buena versión. Los puntos de casa nadie nos lo ha regalado, y fuera de casa no hemos sacado todo lo que hubiéramos querido. No fuimos capaces de ganar en Lorca, pero hemos vuelto a dejar la portería a cero. La solidez del equipo es lo que te da siendo la posibilidad de seguir mejorando.

Barba. "Todos tienen que asumir lo que nosotros les pedimos. No tengo ninguna queja. Tengo que tratar de potenciar esas cosas para que se vea lo que queremos".

Fondo de la plantilla. "En Lorca la parte final del partido vi que estábamos bien y que no era necesario el tercer cambio. Fuimos a Lorca con 39 puntos y volvimos con 40. Sumamos un punto, claro que nuestra ambición era ganar, pero no tenemos que rasgarnos las vestiduras, esta competición es muy complejo y ahora hay que pensar en Osasuna".

Preocupación de Osasuna. "Con la pelota tiene criterio y calidad, jugadores que por fuera llegan bien a zonas de centro, buenos rematadores como Kike y David, y no suelen variar muchos los onces, tienen las ideas claras, y realmente lo que me preocupa es que nosotros estemos bien, en la misma línea que venimos, y que nos demos cuenta que es una gran oportunidad para nosotros, que tenemos mucho que ganar en el partido de mañana".