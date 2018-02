Nano Mesa: "Me motiva mucho jugar en el Sporting; voy a dejar todo por esta camiseta"

Nano Mesa, que se perfila como el sustituto de Santos ante el Sevilla Atlético, destaca "la buena dinámica que vive el equipo" y añade que "me motiva mucho jugar en el Sporting".



Objetivo de ganar fuera. "El equipo está bien, en una dinámica buena, las sensaciones son muy buenas, ganar a un rival complicado, y ahora tenemos a otro rival difícil, como es el Sevilla Atlético".



Ejemplo del Lorca. "Todos los partidos son difíciles, da igual que sea colista o no, estamos tranquilos, la dinámica es muy buena y lo vamos a demostrar en el campo".



Oportunidad de jugar. "Desde que llegué dije que iba a dejar todo por esta camiseta, que me motivaba mucho jugar en este equipo. También Viguera y Castro tienen opciones de jugar, hay que trabajar y pelear para jugar".



Titularidad. "Entreno cada día, hay que apretar para hacerlo lo mejor posible".



Tobillo. "Estoy bien, las sensaciones son muy buenas, tuve que parar un poco, y me encuentro muy bien para afrontar este partido".



Rival. "Al final todo los equipos dan lo bueno y lo peor, hay que estar tranquilos, no que es un filial, sino que hay que sacar los tres puntos".



Adaptación. "Estoy muy contento, el club me ha acogido muy bien, el club es espectacular, estoy feliz aquí. Hay que adaptarse a lo que se tiene, hace frío, vengo de una zona muy cálida, pero hay que adaptarse al tiempo".



Intensidad entrenamiento. "Hoy nos tocó perder a nosotros, y nos mosqueamos porque no me gusta ni perder a las chapas".





