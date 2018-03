Baraja: "El ascenso directo no me preocupa ahora mismo"

Baraja se muestra contento por haber truncado la racha negativo a domicilio y regresar a los puestos de playoff. El técnico rojiblanco quiere ahora asentar al equipo y no quiere mirar hacia a los puestos de ascenso directo. Además confiesa que aún tiene dudas sobre si Guitián podrá jugar ante la Cultural Leonesa.



Evolución de la semana. "La plantilla está bien, haber ganado fuera nos da ese plus de confianza que estábamos buscando. Fuera de casa no estábamos teniendo la eficacia que necesitábamos, también se daban otras circunstancias que no ayudaba, ganar fuera te da la diferencia, es lo que nos permitirá dar un salto en la clasificación".

Recuperación de Guitián. "Arrastra unas molestias, hay que esperar su evolución, hay que ver la decisión".

Baja de Alex Pérez. "Las noticias son alentadoras y buenas, hemos tenido preocupación tras el partido, pero la evolución ha sido positiva, ha pasado el susto, se siente bien, y depende un poco de las sensaciones que tenga".

Quintero o Juan Rodríguez. "Estamos a tiempo todavía de tomar esa decisión sobre Guitián, pero los dos están perfectamente preparados, y lógicamente les veo entrenar y que tienen ganas de participar".

Forma jugar de la Cultural. "Es un equipo que ha ido modificando su juego en función de la situación que tiene, ya no inicia tanto desde atrás, trata de evitar cometer errores en el inicio de juego, juega más larga, intenta proponer, pero sin perder su esencia están evitando exponer tanto como hacía al inicio de liga".

Distracción actos Quini. "Para nosotros es un partido especial en cuanto a lo que se refiere a homenajear a Quini, su cariño tiene que sentir el cariño de El Molinón, sentirse querida y apoyada, y vamos a intentar con cualquier iniciativa estar del lado de esa postura, una vez que empiece el partido es centrarnos en lo nuestro, y el mejor homenaje a quini es dedicarle la victoria".

Preocupación Cultural. "La clave es que nosotros estemos bien, que sigamos en la línea de ambición, de hacer un partido completo, tenemos que entrar muy concentrados e intensos, en segunda ganar un partido cuesta mucho y tenemos que hacer muchas cosas bien para ganar".

Equipo preparado ascenso directo. "Será el partido mas difícil desde que estamos aquí, llevamos remando mucho tiempo para llegar al objetivo mínimo del playoff, ahora lo mas difícil es mantenerse en estos puestos, tenemos que afrontar con esa perspectiva, con mucha convicción, ser fieles a lo que veníamos haciendo, y pero pensar que nos podemos consolidar, y si ganamos, en función de los resultados podemos acercarnos, pero ganando nos podemos afianzar. El ascenso directo no me preocupa ahora mismo, si vamos ganando después cosas podremos mirar a otras posiciones, pero ahora mismo lo importante es consolidarnos en la zona alta".

Tendencia positiva. "Venir de atrás siempre te da mucha energía, conseguir recuperar el déficit de cuatro o cinco puntos debe darnos la confianza y el poso para afrontar la recta final con ilusión, pero es evidente que cada partido es una ratificación continua".

Sorpresa por la reacción del derbi. "Fue un partido en el que competimos, pero no tuvimos la suerte de ganar, pero eso no significa que renunciásemos a seguir peleando, nos hemos levantado, y esa maduración nos ha servido y no hemos bajado los brazos, hemos empatado a puntos por ejemplo con el oviedo,

Baja de Bergantiños. "La idea es tener continuidad con lo que venimos haciendo en casa, y las bajas se dan y hay que aceptarlas, y que la plantilla sepa solucionar esas soluciones que se vayan dando, y ahora es el momento de aportar cosas al equipo. Confío en que la gente que juegue de inicio de el nivel que esperábamos".

Igualar a Marcelino. "No lo sabía, es anecdótico, lo importante es competir bien, y si ganamos lo disfrutaremos, la clave es seguir y no parar. No podemos relajarnos y hay que seguir apretando".

Santos molestias. "Tratamos de cuidarlo, lo normal es que esté bien, los futbolistas arrastran molestias durante la temporada y tratan de superarlas para tener su mejor rendimiento".