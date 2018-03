Llegar para quedarse

Le costó un mundo al Sporting volver a entrar en zona de play-off. El noviembre negro, con sólo 2 puntos sobre 18 posibles en los últimos partidos de Paco Herrera, parecía un lastre demasiado difícil de recuperar. Pero a base de hacerse muy fuertes en casa, y de por fin ya pescar algún triunfo y empate a domicilio, el Sporting está de vuelta. Tardó quince jornadas en regresar a la zona de privilegio, y ahora el objetivo del conjunto entrenado por Rubén Baraja pasa por mantenerse. Con El Molinón lleno, un ambiente de recuerdo a Quini y hermanamiento entre las aficiones del Sporting y la Cultural, Baraja espera que su equipo mantenga el gran nivel que ha demostrado desde su llegada en los partidos en casa.

El Sporting atraviesa una buena dinámica, con 10 de los últimos 12 puntos en juego conseguidos, y con Mariño imbatido en ese mismo periodo. Si los rojiblancos superan hoy a la Cultural Leonesa (18.00 horas, La Liga 1/2/3 TV) conseguirán su séptima victoria consecutiva en casa, un registro que no se daba desde la temporada 2003-2004 en el equipo entrenado por aquel entonces por Marcelino García Toral.

Baraja no podrá dar continuidad al once que ganó al Sevilla Atlético hace una semana, en un partido que fue más allá de los tres puntos, ya que la plantilla se quitó el peso psicológico de llevar cinco meses sin ganar fuera de casa. El Pipo tiene la baja de Álex Bergantiños, por sanción, que será sustituido por Hernán Santana en el pivote junto a Sergio Álvarez. Otro de los cambios será en el eje de la zaga, ya que Álex Pérez sufrió en Sevilla dos fisuras en el cráneo, y su puesto lo ocupará Juan Rodríguez debido a que Guitián sufrió una sobrecarga muscular en el gemelo de la que no se ha recuperado. Parece poco probable que Quintero juegue de inicio.

El último de los cambios será el del retorno de Santos a la delantera por Nano Santos tras cumplir un partido de sanción. Así el Sporting jugará ante la Cultural Leonesa con Mariño; Calavera, Juan Rodríguez, Álex Pérez, Canella; Sergio Álvarez, Hernán Santana; Carmona, Rubén García, Jony; y Santos.

Por parte de la Cultural Leonesa, que llega a Gijón intentando salir del descenso a Segunda B y con una tendencia negativa con seis derrotas seguidas fuera de casa, Rubén de la Barrera tiene la baja por sanción de Zuiverloon. Un posible once del conjunto leonés será el que formen Palatsí; Bastos, Unai, David García, Viti; Guarrotxena, Yeray, Sergio Marcos, Señé; Ibán Salvador y Rodri.