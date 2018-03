Baraja no da por descartado a Álex Pérez para visitar al Huesca

Rubén Baraja cuenta con Álex Pérez. El entrenador del Sporting no descarta que el madrileño pueda recuperarse a tiempo para jugar ante el Huesca, a pesar de que el club lo daba como baja durante la semana. Su evolución ha sorprendido a técnicos y servicios médicos, y será mañana cuando se decida si puede participar. En la misma situación se encuentra Federico Barba. "Vamos con la ilusión de ser los primeros en ganar en Huesca esta temporada", afirma el Pipo ante el duelo del lunes, a las 21.00 horas, en El Alcoraz.

-¿Cómo valora la evolución de los lesionados?

-Estamos esperando un poco la evolcuón de Fede (Barba) y Álex (Pérez), que viene mejorando de la lesión de Sevilla. Mañana sabremos quién está disponible.

-¿No descarta que vuelva Álex Pérez?

-Álex está bastante bien. Mi sensación es que ha mejorado bastante. Dependiendo de lo que nos diga él y lo que hablemos con el doctor, decidiremos.

-¿Cómo prepara la visita al líder?

-Es una semana atípica en cuanto al horario. No me gusta jugar de lunes. Es diferente a cualquier otra. Tenemos que intentar adaptarnos. No es habitual. Ellos vienen de año y pico sin perder en su campo y eso no es sencillo. Es un muy buen equipo. La dinámica ha sido muy buena. Es sin duda el mejor equipo, hasta ahora, de la categoría. Tenemos que hacer el partido que nos interesa.

-El Huesca suma cuatro jornadas sin ganar y tiene la baja de Melero

-Momentos o baches que no sumas los puntos que te gustaría. Las bajas influyen a ellos como a cualquiera. Nosotros también podemos tener bajas para este partido y no tiene que servir de excusa. Esté disponible que dé el nivel. No me parece que el Huesca tenga menos potencial. Nosotros también venimos de una buena dinámica y nos tiene que hacer llegar al partido con la confianza de poder llegar bien. Es la ilusión de ser los primeros en ganar allí esta temporada.

-¿Es una semana clave para pelear por el ascenso directo?

-Son dos partidos importantes pero el único que me preocupa es el del Huesca y, cuando pase éste, el del Rayo. No me obsesiona. Estos enfrentamientos directos nos hace tratar de consolidarnos en el play-off. Pensamos que tenemos opciones de ir a ganar o puntuar y las vamos a tratar de aprovechar.

-¿Sería un golpe de efecto un triunfo ante el Primero?

-Tenemos que ir a cualquier campo a competir para ganar. Más allá de eso. Lo más importante para mí es que el equipo se consolide en el play off que sigamos teniendo regularidad y si en la misma competición nos ganamos estar entre los dos primeros, bien, porque es algo que ahora no sería una quimera. En todo caso, pase lo que pase en Huesca, seguiremos estando a cinco puntos del ascenso directo, y si el Rayo gana estaremos en la misma situación. No hay que mandar un mensaje de ambición desmedida. Hay que consolidarnos ahí y luego si la continuad en el campeonato nos hace sumar puntos y estar arriba, mejor.

-Invitó esta semana a comer a toda la plantilla ¿había alguna apuesta o promesa por su parte que haya motivado la buena racha de resultados?

-Me gusta que tengamos una buena dinámica de grupo. Como vemos en Mareo, cuando entrenamos. Era salir de la rutina. Tratar de buscar la comunión del equipo. Pasamos mucho tiempo juntos, más entre nosotros que con nuestras familias. Es importante que todo el mundo se sienta partícipe, incluso entre los auxiliares.

-La derrota en el derbi marcó un antes y un después en el equipo. ¿Qué les dijo a sus jugadores tras caer en el Tartiere?

-No hay ningún secreto. El único camino para poder competir en Segunda es nunca bajar los brazos. Nos dolió mucho el resultado del derbi. No sólo por nosotros, también por nuestros aficionados. El equipo se levantó y dio un paso adelante en cuanto a mostrarse ambicioso para mejorar y crecer. Están llegando buenos resultados. El equipo ha mejorado en muchos aspectos y si los resultados acompañan, se refuerza todo en lo colectivo.

-¿Qué es lo que más le gusta de los buenos números que acumula el equipo en las últimas semanas?

-Sin duda que los datos son positivos, pero consolidarte en cuanto a que defensivamente el equipo no sufra, es algo bueno. Es una premisa fundamental. Si no encajas tienes mucha probabilidad de llevarte la victoria en una categoría como ésta. Los seis o siete primeros equipos generalmente son los equipos que menos encajan. A parte de eso, tenemos que ser conscientes de que el equipo tiene que jugar bien y estamos en esa fase de mejora.

-¿Teme que Rubi le tenga la medida cogida al Sporting?

-Rubi conoce bien al Sporting, pero creo que él lo afrontará como un partido más. Vamos a ver qué jugadores de última hora están disponibles también en el Huesca. Va a ser un partido muy bonito de jugar y vamos con ilusión de hacer las cosas bien.