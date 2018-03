Colas en El Molinón para poder ver el sábado al Sporting ante el Rayo

Toda apunta a que El Molinón registrará este sábado su tercer lleno de la temporada. Esta tarde se han abierto las taquillas para la venta de entradas para el partido ante el Rayo Vallecano. Las colas se han sucedido a lo largo de la tarde en las taquillas del estadio rojiblanco y el ritmo de venta está siendo alto.

La primera en llegar a la cola ha sido María Dolores Requena, de Avilés, que se ha acercado para comprar entradas para su hija, que se encuentra trabajando en Santiago. "Es una forofa del Sporting, me llamó nada más que se enteró que se ponían a la venta me llamó para que me acercase", resalta Requena, que llegó dos horas antes de la apertura de taquillas.

Las entradas cuestan entre 20 y 40 euros. La buena trayectoria del equipo, sumado a que será un encuentro en el que se rendirá de nuevo homenaje a Quini con un tifo gigante por todo el estadio, provocan que la afición rojiblanca se haya volcado para este partido que será el sábado a las 20.45 horas, y que estará televisado por Movistar Partidazo.