Lora: "Lo más normal es que deje el Sporting"

Los caminos del Sporting y Alberto Lora están próximos a separarse tras casi doce años juntos. Así lo reconoce el propio futbolista. "Cada vez se acerca más el final de mi etapa en el Sporting. En junio acabo contrato y lo más normal es que deje el Sporting", explicó el mostoleño esta misma semana. "Es una etapa muy bonita, he sido y soy muy feliz en el Sporting, donde me dieron la oportunidad de ser profesional. Las cosas se van aclarando", añadió respecto a la situación en la que está envuelto, ya que no ha recibido una propuesta de renovación. Al menos, hasta el momento.

Lora habló sobre su situación durante una entrevista concedida al programa "La Tertulia del Sporting" que dirige Manfredo Álvarez en el canal de televisión Vinx. En ella también dio cuenta de lo mal que lo está pasando este año, en el que lleva sin jugar más de una vuelta, desde que el Sporting visitó el campo de la Cultural Leonesa. "Estoy sufriendo en el plano personal esta temporada. Es la parte fea del fútbol, las lesiones. Me han salido molestias, paré, me recuperé y cuando me veía bien, otra vez (me lesioné). Después, igual. Ahora llevo un mes entrenando bien", explicó el rojiblanco.