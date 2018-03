Barba, ausencia en la convocatoria de Baraja para recibir al Rayo

Barba no estará para jugar ante el Rayo Vallecano. Baraja no ha incluido al italiano en la citación para medirse al líder mañana en El Molinón. Pese a que Barba completó con normalidad la sesión de esta tarde en Mareo junto al resto de sus compañeros, el jugador no se ha recuperado al cien por cien de la contractura que sufrió la pasada pasada y por tanto no ha entrado en la lista de citados.

Instantes antes del entrenamiento de esta tarde en Mareo el Pipo había resaltado que "la evolución de Barba es buena", pero también advirtió que "lo importante es tener la posibilidad de tener variantes y futbolistas que te den un buen nivel. Y Juan Rodríguez y Guitián lo dieron el otro día".

La citación completa para recibir al Rayo la integran Mariño, Whalley, Calavera, Guitián, Álex Pérez, Juan Rodríguez, Canella, Isma López, Álex Bergantiños, Sergio, Nacho Méndez, Pablo Pérez, Carmona, Rubén García, Jony, Viguera, Nano Mesa y Santos.

Así para el partido de mañana Álex Pérez es el que aspira a ganarse un puesto en el centro de la zaga, ya que Juan Rodríguez y Guitián, los suplentes habituales, fueron los que jugaron de inicio la pasada jornada en Huesca