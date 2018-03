Cuéllar: "Veo muy posible el ascenso del Sporting"

Aprovechando el descanso de Liga en Primera, Cuéllar se ha acercado este fin de semana a Gijón para disfrutar hoy del partido ante el Rayo y donar su trofeo Zamora de 2015 para el museo del club. El acto simbólico tendrá lugar hoy al descanso del partido, pero ayer Cuéllar visitó a sus antiguos compañeros en Mareo. "Veo muy posible el ascenso del Sporting por el equipo que hay y la confianza que tiene", destacó el actual meta del Leganés, que explicó sobre la opción de venir a jugar el año que viene en Primera que "no me veo en El Molinón con una camiseta que no sea la del Sporting, pero ojalá suban y tenga que venir a jugar aquí el año que viene".