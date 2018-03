Álex Pérez: "Me llevé un golpe y me mareé, pero aguanté"

Álex Pérez regresó tras dos partidos ausente a la titularidad. Lo hizo con un casco, debido a las dos fisuras en el cráneo que sufrió en Sevilla. "Estoy más cómodo sin él, pero no me molesta. Lo único que al principio del partido me llevé un golpe y me mareé un poco, pero aguanté hasta el final", confiesa el central madrileño, que ayer formó en el centro de la zaga junto a Guitián. Ayer el Sporting se vació para mantener el gol de ventaja y la posterior victoria. "Hemos hecho un esfuerzo muy bueno, y tenemos que seguir así", destaca Álex Pérez, que espera para hoy "un empate entre Cádiz y Huesca porque es lo mejor para nosotros".

Canella, por su parte, alabó la actitud del equipo explicando que "estamos con mucha confianza, haciendo las cosas muy bien y hay que seguir por ese camino". Asimismo reconoció que "demostramos que podemos competir ante cualquier", en alusión a que en una misma semana han ganado a los dos últimos líderes de Segunda. Además, el lateral de Pola de Laviana indicó que "El Molinón empuja siempre, pero tener a la gente con nosotros así de contenta es un plus muy grande para que el equipo coja confianza"

Por último, Álex Bergantiños señaló que "nos hemos metido en la pela por todo, pero en esta categoría a nada que te despistes lo pagas. Hay que intentar seguir en esta línea".