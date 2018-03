La denuncia de Adrián Colunga sobre su paso por el Sporting: "No subí al primer equipo porque tengo valores"

Adrián Colunga, exjugador del Sporting, no se mordió la lengua en una entrevista televisiva. Manfredo Álvarez, presentador de "La Tertulia del Sporting", programa de "Vinx", le preguntó por su paso por el filial del Sporting y las razones por las que no dio un salto directo al primer equipo. Colunga, tras jugar en el Real Sporting B, tuvo que pasar un periplo por equipos humildes antes de poder dar el paso a conjuntos importantes del fútbol profesional.

"Digamos que me costó mucho (dar el salto al fútbol profesional) porque, bueno, tengo unos valores. Recuerdo mucho una conversación que tuve cuando estaba en el filial. Me cogió un representante de los que gestionaban el Sporting y me dijo: 'Si quieres jugar en el primer equipo tienes que estar conmigo'. Dije que no y entonces me costó cuatro años más (lo que tardó en recalar en Las Palmas tras pasar por Marino de Luanco, Soledad-Paguera y Pájara Playas). Digamos que escogí el camino más difícil", contestó Colunga a Manfredo.

Años más tarde, Colunga sí jugaría en el primer equipo del Sporting, pero cuando ya era un jugador consolidado tras pasar por clubes como Las Palmas, Recreativo, Zaragoza o Las Palmas.