Comunión por el ascenso

La Mareona vuelve a soñar. Los cinco triunfos seguidos y la reacción del equipo con Baraja han desatado de nuevo la ilusión entre los aficionados del Sporting, que confía en poder celebrar en junio el ascenso a Primera. Ese ambiente de optimismo se pudo palpar ayer en las celebraciones de las peñas Rober Canella de Laviana, Sobia de Teverga y Maliayo de Villaviciosa.

"Vamos a luchar por lograr el ascenso aprovechando la buena dinámica que llevamos para alargarla. Estamos en la fase decisiva y esto pinta bien. Atrás quedaron momentos en que nos tocó sufrir". Así alentó Jony a los miembros de la peña Sobia de San Martín de Terverga durante la fiesta de su XXIV aniversario con presencia de los 31 socios. Al acto también acudió Nano Mesa. Luis Fernández y José Servando Solís, máximos responsables de la peña, entregaron a los citados jugadores una placa de reconocimiento, pero no el trofeo que se lleva cada año el jugador que más minutos disputa, que en esta ocasión era para Sergio Álvarez, pero como no acudió a recogerlo "no lo llevaremos a Mareo al no estar de acuerdo con esta política del club de enviar a otros jugadores diferentes a los galardonados".

Los futbolistas Roberto Canella y Álex Bergantiños, con Cundi en representación de los veteranos, estuvieron presentes en el Bar Cuevanu de Laviana, en la fiesta del décimo aniversario de la peña del lateral izquierdo rojiblanco, que aprovechó también para lanzar un mensaje de ánimo, ilusión y confianza de cara a este tramo final.

A Villaviciosa, al encuentro de la peña Maliayo en Amandi por el decimoctavo aniversario acudieron los jugadores Nacho Méndez y Pablo Fernández junto al director de Mareo Manolo Sánchez Murias y el preparador de porteros Diego Tuero, natural de Villaviciosa. Tampoco se quiso perder la fiesta Alejandro Vega, alcalde del concejo, y Samuel Baños, exjugador rojiblanco.