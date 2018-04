Rubén Baraja: "Ser líder es precioso, pero todavía falta mucho"

"Estamos ahí. Tantas victorias consecutivas te dan esa posibilidad, pero no hemos hecho nada todavía". Ni el conquistado primer puesto cambia el medido discurso de Rubén Baraja tras encadenar en Almería la sexta victoria consecutiva con el Sporting y comandar la tabla. "Ser líder provisional es precioso, pero falta que juegue el Huesca y mucho por delante todavía. Nuestra mentalidad pasa por ir superando retos y que cada partido sea importante para afianzarse arriba", subraya el Pipo.

"Hemos sabido sufrir ante un gran Almería y encontrar el camino para hacer el segundo gol y conseguir la victoria", destaca Baraja como la gran conclusión que obtiene del triunfo en los Juegos Mediterráneos. "Siempre hablo de que en Segunda es muy difícil ganar. El Almería sabíamos que nos iba a apretar. Era el partido esperado. Tienes que tratar de trabajártelo. El 0-2 nos ha dado calma", advierte.

El entrenador rojiblanco lamenta la lesión de Santos. "Esperamos que no sea mucho", señala sin concretar el alcance de la dolencia del uruguayo. "Los que vienen por detrás, como Nano Mesa, están preparados", apunta. Baraja también deja caer su opinión sobre las acciones polémicas en el área. Sin mojarse demasiado, recalca la caída de Rubén García en el área, en la primera parte, ante las quejas del equipo rival. "Me han dicho que alguno de ellos ha podido ser penalti. Me ha dado la sensación de que en el penalti del 1-3, el delantero del Almería no tenía opciones de llegar a un balón tan alto que ya había blocado Mariño. Me da la sensación de que ése no ha sido claro. Hablan también de una mano en nuestra área, y también uno a favor nuestro", sugiere el preparador del conjunto gijonés. "Estamos contentos y orgullosos del trabajo de mis jugadores. La gente está disfrutando de ver al Sporting arriba", concluye.

Lucas Alcaraz no oculta su decepción por encadenar una nueva jornada sin ganar, ya que el Almería lleva sólo un punto de los últimos quince en juego. "Hemos tirado veinte veces, tenido nueve córners... Hubo momentos clave en la que la diferencia de pegada ha definido el partido", señala el técnico de los andaluces. Enfadado por la actuación arbitral, no duda en mostrarlo. "No podemos pensar que nos pueden pitar ese tipo de acciones. No es lo mismo que te piten un penalti aquí, que en El Molinón. A los equipos que están abajo, normalmente, les pitan menos", concluye.