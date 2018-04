Nano Mesa: "Hay que aprovechar la oportunidad y tratar de igualar a Santos"

"Hay muchos compañeros peleando por un puesto". Nano Mesa asume con cautela su previsible titularidad el domingo, ante el Reus. El canario es el mejor colocado para sustituir al lesionado Michael Santos. "Él es un jugador que nos transmite mucho. El que tenga la oportunidad de jugar tiene que aprovecharlo y tratar de igualarle", comenta el atacante rojiblanco. También mide sus palabras cuando se le pregunta por el recién reconquistado liderato en Segunda División. "No debemos pensar en el liderato. Hay que ir partido a partido y dar el máximo. Tampoco nos sentimos favoritos", subraya.

Nano Mesa ya sabe lo que es marcar en El Molinón esta temporada. Lo consiguió ante la Cultural Leonesa y el domingo tendrá delante al Reus como una nueva ocasión para aumentar su cuenta. "Desde que llegué he llegado todo el mundo me ha ayudado. No me ha faltado de nada. Que te arropen es esencial. Espero que a final de temporada estemos todos más felices", explica el tinerfeño. Cuestionado por las similitudes que puede tener su fútbol con el de Santos, el jugador es claro: "Los dos picamos a los espacios, somos rápidos, tenemos gol. Michael es muy bueno y yo también tengo características muy buenas. Nos parecemos, aunque no somos iguales".