Baraja deja en el aire la participación de Jony ante el Reus

"Jony tiene un golpe en el muslo y vamos a ver su evolución. No ha trabajado hoy. Esperaremos al último entrenamiento". Rubén Baraja deja en el aire la participación del cangués en el partido del domingo, ante el Reus. El entrenador se ha encontrado con un nuevo problema para confeccionar una alineación en la que no estarán este domingo Sergio, sancionado y Santos, lesionado. "No sabemos si jugará, pero soy optimista", tranquiliza el Pipo, que mantiene el discurso contenido cuando se le pregunta por el liderato. "Quedan nueve partidos y lo que me importa es la foto de la jornada 42", subraya.

-Si ganan al Reus igualan las siete victorias consecutivas que hicieron historia 1979-80.

-Me quedo más con poder trabajar el partido para conseguir la victoria. Si eso conlleva que la racha de resultados continúa, mejor.

-¿Cómo valora el duelo del domingo?

-Vamos en una buena dinámica, nos vamos a enfrentar a un equipo admirable en muchos aspectos. Con bajo presupuesto está cerca del objetivo. Rayo, Osasuna ha competido. Nos va a competir seguro y recibe pocos goles. Nos tiene que dar un punto de confianza jugar en casa.

-¿Por qué no se ha entrenado Jony esta mañana?

-Tiene un golpe en el muslo y vamos a ver su evolución. No ha trabajado y vamos a ver en el último entrenamiento. No sabemos todavía si jugará, pero soy optimista.

-El equipo ya viene con ausencias sensibles.

-Tenemos bajas importantes. No está Sergio y Santos y son jugadores que vienen de jugar habitualmente. No hay tiempo para lamentarnos. Las lesiones las tienen todos los equipos.

-¿Cómo valora la pelea en la zona alta de la clasificación?

-El escenario de las últimas jornadas es mucha la dificultad de conseguir los puntos. Hay una distancia del primero al séptimo de siete puntos. Hay muchos implicados para seguir en la pelea.

-Anquela ha dicho que el Sporting está a un gran nivel y Rubi, que van como un tiro.

-La gente da su opinión y la respeto. Estos elogios de fuera hay que valorarlos positivamente, pero no los hay que asumir. Quedan nueve partidos y lo que me importa es la foto de la jornada 42. Hoy de hecho hay un Cádiz-Almería y el Cádiz se puede poner líder.

-¿Tiene claros los sustitutos de Sergio y Santos?

-Tenemos más o menos la idea. Perdemos definición arriba, con respecto a Santos, pero confío mucho en que el jugador que lo sustituya, con otras características. Sergio tenemos que ser conscientes de que van pasando estas cosas y la plantilla debe asumir que tenemos que solucionar cualquier evento.

-¿Hasta qué nivel le condiciona que Álex Pérez tenga cuatro amarillas para hacer cambios en la defensa?

-No me condiciona en nada. Voy a poner los mejores para este partido. La elección es pensando en que el rendimiento sea colectivo. Puede jugar cualquier de los tres centrales que tenemos disponibles.

-¿Le ha sorprendido el rendimiento inmediato de Guitián?

-Guitián está siendo importante en cuanto a la competencia. Nos está dando diferentes posibilidades y la sensación es que nos ofrece alternativas. Ha elevado el nivel de competitividad. El que se beneficia es el equipo.

-¿Qué opina de que Javier Tebas, presidente de la Liga, hay dicho que van a subir a Primera Zaragoza y Huesca?

-Son equipos de su tierra y lógicamente querrá que suban los equipos de Aragón. Es un deseo, no creo que haya algo más. No le doy transcendencia.

-¿Qué valoración hace de los ocho lideratos del Sporting que se han dado esta semana desde el primer equipo hasta la base?

-Hay que aprovecharlo y disfrutarlo. No es fácil tener esa foto de todos los equipos bien colocados en la recta final. Pero los resultados se tienen que valorar al final y es lo que realmente me importa. Queda mucho camino por delante a todos, menos al juvenil.

-¿Cómo ve al rival?

-El Reus equipo sólido, recibe poco, es difícil de hacerle gol. Tiene las cosas claras en cuanto a lo que quiere en el partido. Está compitiendo bien en la categoría. Juega bien al fútbol y propone.

-¿Espera que vengan muy motivados los exrojiblancos López Garai, Álex Menéndez y Lekic?

-Cualquier jugador que haya formado parte de este club quiere dar la mejor versión. No es sencillo.

-¿El objetivo es mantenerse en ascenso directo?

-El objetivo es seguir firme. La misma competición te va llevando a objetivos más importanteS. Es lo que hemos venido haciendo y ahora ya estamos más cerca del objetivo de los dos primeros puestos, pero no nos hemos consolidado ni en el play-off. CUalquiera de las dos vías deben ser bien consideradas, tal y como era la situación cuando llegamos. No me gusta hacer cuentas de la vieja.

-¿Qué ha aportado el cuerpo técnico en el cambio?

-A nivel de cambio, es fundamental el paso adelante de los jugadores. Han creído en sus posibilidades y a través del trabajo se han conseguido los resultados. No hay más secreto.