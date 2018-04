Fuego amigo en El Molinón

Uno pasó más de media vida en Mareo, al otro le bastó un año para enamorarse del Sporting. Los futbolistas del Reus Álex Menéndez (Gijón, 15-7-1991) y Dejan Lekic (Kraljevo, Serbia, 7-6-1985) jugarán el domingo en El Molinón por primera vez desde que se desvincularon del conjunto rojiblanco. "Es el club en el que me formé desde los 12 años. Para mí Gijón y el Sporting son mi casa", afirma el defensa gijonés, una de las piezas del equipo de los Guajes que logró el último ascenso y también la última permanencia en Primera. "Me dejé todo por esa camiseta, fue un año increíble en el que sentí que la gente me quiso de corazón", detalla el delantero balcánico sobre aquella campaña 2013-14. Ambos ya saben lo que es ganar a los gijoneses esta temporada y aspiran a volver a conseguirlo.

"El Sporting es candidato a subir, pero tenemos fútbol y argumentos para frenar la impecable racha que llevan", comparten Álex Menéndez y Lekic en conversación con LA NUEVA ESPAÑA. El gijonés ha encontrado en Reus el lugar desde donde volver a disfrutar del fútbol. Al palo de su salida de Gijón tras expirar su contrato, se sumó que al día siguiente de fichar por el Girona sufrió una grave lesión de rodilla. Lo peor estaba por llegar. El club catalán se negó a hacer efectiva su contratación y el caso acabó en los tribunales. Tratado por los servicios médicos del Sporting, Álex completó su rehabilitación en Mareo, entrenándose con el Sporting B. "En verano me llamó Sergi Paredes, director deportivo del Reus, y no lo dudé. La confianza que me han dado ha sido muy importante. Me he vuelto a reencontrar con el fútbol", explica el gijonés.

Lekic llegó en 2013 para añadir pólvora a un ataque en el que explotó Scepovic. Cedido por el Eibar, al final de la campaña volvió al club vasco iniciando un peregrinaje que le ha llevado a Girona, Mallorca y, este año, a Reus. "No tuvimos la suerte de ascender en aquella ocasión, pero recuerdo con un cariño especial mi paso por Gijón. Echo de menos a la gente, la ciudad, a compañeros como Lora, Canella o Sergio. Ya veremos si el domingo somos amigos o enemigos", bromea el serbio.

"En la primera vuelta hicimos un partido muy completo y conseguimos superarles. Ahora se han convertido en un rival muy fuerte", dice del Sporting Álex Menéndez. "Juegan el mejor fútbol de la Liga. A nosotros nos está costando sacar puntos fuera. Esta ocasión quizá no parezca el mejor momento para conseguirlo, pero si estamos tranquilos y hacemos lo que sabemos hay opciones de sacar algo positivo", asegura Lekic. El entrenador de ambos es López Garai, al que habían conocido como compañero de vestuario en el Sporting. "Es una persona que te da confianza y sabe transmitirla en el tú a tú", cuenta el asturiano. "La relación es diferente ahora respecto a la que tuvimos en Gijón. En su primer año en los banquillos está haciendo un gran trabajo", detalla el balcánico. Álex Menéndez, Lekic y López Garai amenazan ahora las seis victorias seguidas y el liderato del Sporting.