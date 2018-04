Baraja, con Jony en el punto de mira

"Jony no ha trabajado. Tiene un golpe en el muslo y vamos a ver su evolución. Esperaremos al último entrenamiento". Rubén Baraja deja en el aire la participación ante el Reus del cangués, renqueante tras el balonazo que sufrió durante la sesión del pasado jueves. El Pipo se ha encontrado con un nuevo problema para confeccionar una alineación en la que no estarán mañana (El Molinón, 18.00 horas) Sergio, sancionado y Santos, lesionado. "No sabemos si podrá jugar, pero soy optimista", tranquiliza el entrenador del Sporting antes de mantener su prudente discurso cuando se le pregunta por el liderato. "Quedan nueve partidos y lo que me importa es la foto de la jornada 42", subraya.

"Me quedo con que habrá que trabajar el partido para conseguir la victoria antes que con eso", dice Baraja sobre la oportunidad de igualar este domingo la racha histórica de siete victorias consecutivas que consiguió el Sporting, por última vez, en la temporada 1979-80, en Primera División. "Estamos en una buena dinámica, pero nos vamos a enfrentar a un equipo admirable en muchos aspectos. Con bajo presupuesto, está cerca del objetivo. Viene de competir muy bien ante Rayo y Osasuna y recibe pocos goles. Va a ser complicado. Nos tiene que dar un punto de confianza jugar en casa", subraya respecto al duelo ante el conjunto dirigido por Aritz López Garai.

"Tenemos bajas importantes, pero no hay tiempo para lamentarse", comenta el Pipo sobre las ausencias de Santos y Sergio. "Tenemos más o menos decididos los sustitutos", apunta sin querer concretar si Nano Mesa y Hernán Santana son los elegidos. "Con Santos perdemos a nuestra referencia goleadora, pero confío mucho en que el jugador que lo sustituya lo haga igual de bien, con otras características. En el caso de Sergio, tenemos que ser conscientes de que van pasando estas cosas (sanciones) y hay plantilla para asumirlo", detalla.

A los dos cambios obligados en la alineación se añadirá, probablemente, un tercero. Barba tiene todas las papeletas para compartir el centro de la zaga con Guitián y recuperar así la titularidad. "No me condiciona en nada que Álex Pérez esté advertido de sanción. Voy a poner los mejores para este partido. La elección es pensando en que el rendimiento sea colectivo. Puede jugar cualquier de los tres centrales que tenemos disponibles", sentencia el Pipo. "Guitián ha elevado la competencia. Nos está dando diferentes posibilidades y la sensación es que nos ofrece alternativas. El que se beneficia es el equipo", añade cuando se le pregunta por el buen nivel exhibido por el cántabro.

Baraja sonríe mientras se le reiteran preguntas sobre el ascenso, así como fórmulas para poder alcanzar el regreso a Primera. "Lo veis todo demasiado fácil", contesta. Es entonces cuando se le cuestiona si, en este momento, con el equipo en lo más alto, el objetivo no debe ser otro que el de mantenerse ahí. "El objetivo es seguir firme. La misma competición te va llevando a objetivos más importantes y es lo que hemos venido haciendo. Ahora ya estamos más cerca del objetivo de los dos primeros puestos, pero no nos hemos consolidado ni en el play-off", sentencia el entrenador para rebajar cualquier atisbo de euforia. Baraja aprovecha entonces para recordar el carrusel de emociones que se ha vivido desde el inicio de la campaña. "Al principio el objetivo era el ascenso directo y luego ya se miraba a la promoción. Ahora cualquiera de las dos vías deben ser bien consideradas, tal y como era la situación cuando llegamos. No me gusta hacer cuentas de la vieja", concluye.

La reacción del conjunto rojiblanco le ha servido para que, en los últimos días, se concentren los elogios desde rivales directos por el ascenso. Desde Rubi, técnico del Huesca, que ha comentado que ve al Sporting como un tiro, hasta Anquela, técnico del Oviedo, que considera a los gijoneses favoritos para terminar la campaña en el primer puesto. "Los elogios de fuera hay que valorarlos positivamente, pero no los tenemos que asumir", dice el técnico rojiblanco. Baraja también tiene respuesta para Tebas después de que el presidente de la Liga dijera que van a ascender a Primera División el Huesca y el Zaragoza. "Son conjuntos de su tierra y lógicamente querrá que suban los equipos de Aragón. Es un deseo, no creo que haya algo más. No le doy transcendencia", explica. Por último, invita a disfrutar de los ocho lideratos alcanzados por el club, del primer equipo a la cantera, pero aprovecha para reiterar. Alegría contenida, ya que reitera que "aquí lo importante es la foto final".