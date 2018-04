Mariño: "Esperemos que Jony llegue al partido, pero no es momento de arriesgar"

Mariño, portero del Sporting, que acaba de recibir el trofeo de Mahou de mejor jugador del mes de marzo, segundo reconocimiento por su buena labor durante la temporada, explica cómo afronta el conjunto rojiblanco el final de temporada.

Premio mes de marzo. "No sé si es el mejor mes o uno de los mejores, en cuanto a resultados, juego y dinámica es el mes que nos ha impulsado junto a febrero, es el fruto de un trabajo grupal espectacular".

Momento crucial, dos partidos seguidos fuera. "El partido de Vallladolid es primordial, dificilísimo, y cambiar de entrenador siempre da un plus más, porque querrán revertir su situación, con el nuevo entrenador se da siempre un poco más a veces, tienen grandes jugadores, y en Segunda no hay rival fácil, hay que ir con todo. tenemos que mantener el buen juego de los últimos partidos".

Características del rival. "Había una idea predeterminada, pero ahora no sabemos lo que podemos encontrar, al final está bien tener matices del otro equipo, pero los importantes somos nosotros, que estemos a nuestro máximo rival. Sabemos que si defendemos como lo estamos haciendo y atacamos de la misma manera tendremos muchísimas posibilidades".

Jony. "Le están haciendo pruebas, está al margen, esperemos que llegue al partido, pero no es momento de arriesgar, quedan siete partidos por delante, y mejor que si se tiene que perder algo que sea un partido y no se agrave más lo que tenga".

Conflicto de salida con el presidente Valladolid. "Fue hace mucho tiempo mi paso por allí y está todo olvidado, nos daremos un apretón de manos, en aquel momento cada uno defendía lo suyo"

Igualdad de la categoría. "En segunda no te puedes despistar, cada jornada hay sorpresas. Todo se está apretando mucho, viendo lo competidos que están todos los partidos hay que lucharlos todos como si fuesen una final y nos jugásemos en ese partido el ascenso".

¿Pesa el liderato? "Tenemos que evadirnos de eso, seguir siendo un equipo, trabajar todos en ataque y defensa, y sabiendo que tenemos que estar a nuestro mejor nivel. Queda poco, hemos luchado mucho por llegar hasta aquí y no podemos dejarlo escapar".

Trofeo Zamora. "Me da igual, no es una cosa que me preocupe, hemos llegado hasta aquí gracias al equipo. El objetivo es estar arriba e intentar ascender. Si todo se puede maquillar con estos premios bienvenido sea, pero no me preocupa, lo que quiero es conseguir un ascenso con el Sporting".

Jaime Mata. "Cada partido tiene ocasiones, está haciendo muchos goles, hay que tenerlo controlado en todo momento y que no se sienta cómodo. En caso lo tuvimos bien controlado dejándole pocos espacios, porque en cualquier resquicio que le das siempre lo aprovecha y por eso hay que tenerlo bastante vigilado".