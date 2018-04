Sin munición frente a Mata

La vuelta al trabajo del Sporting deja abierta la duda de que Jony pueda jugar en Valladolid el próximo domingo. Las molestias físicas del centrocampista de Cangas del Narcea, sumadas a la baja de Santos, dejarían al Sporting sin sus dos principales argumentos en ataque para contrarrestar a Jaime Mata: la baza ofensiva más fuerte que ofrece Segunda División. La dupla integrada por Jony y Santos representa el 38% de los goles que lleva el Sporting esta temporada (20 de 52), y además a ello hay que sumar la sensación de peligro que ofrecen ambos futbolistas a las defensas rivales y las cuatro asistencias que lleva Jony. Una munición que perdería el Sporting en una difícil salida para hacer frente a Jaime Mata, "Pichichi" de Segunda con 26 tantos, a falta de ocho jornadas, un registro que le permite superar ya a 11 de los 18 máximos realizadores de la categoría en lo que va de siglo.

Jony acabó con una elongación en los isquiotibiales el último partido ante el Reus. El futbolista de Cangas del Narcea estuvo lejos de su mejor nivel. "He forzado. Llegaba muy justo. Me pinché para jugar", reconoció. Ayer realizó trabajo de recuperación al margen del grupo, y desde el club apuntan en el parte médico que se encuentra "pendiente de evolución". De no jugar en Valladolid el domingo, Jony se perdería su primer partido desde su llegada en enero. En las dos primeras citas, ante Alcorcón y Lugo, salió desde el banquillo, y desde entonces, tras el partido ante el Nàstic en El Molinón, Jony encadena once partidos seguidos jugando como titular. En este tiempo ha marcado cuatro goles, mientras que Santos lleva 16 en lo que va de temporada.

El próximo rival del Sporting tiene a Jaime Mata en un gran momento, con 26 goles en 34 jornadas, una cifra que le hace superar ya a once "Pichichis" de lo que va de siglo. A final de temporada Salillas (Levante) fue máximo goleador con 20 tantos en el 2000; Salva (Atlético), con 20 en 2001; Diego Alonso (Atlético) con 22 en 2002; Perera (Albacete) con 22 en 2003; Rubén Castro (Las Palmas) con 22 en 2004; Uche (Recreativo) con 20 en 2006; Marcos Márquez (Las Palmas) con 21 en 2007; Yordi (Xerez) con 20 en 2008; Borja Viguera (Alavés) con 25 en 2014; Sergio León (Elche) con 22 en 2016; y Joselu (Lugo) con 23 en 2017. Aunque ayer Baraja aún no hizo ninguna prueba destacable en el entrenamiento, las alternativas para sustituir a Jony pasarían por incluir a Isma López por delante de Canella, una opción que ya probó Baraja en Lugo. O desplazar a Rubén García a la banda izquierda e incluir por detrás de Nano Mesa a Nacho Méndez o Pablo Pérez.

"Creemos que Jony va a estar disponible para Valladolid, pero si no hay opciones para sustituirle", señaló ayer Pablo Pérez. El futbolista gijonés reconoce que "el cambio de entrenador del Valladolid nos lo va a poner muy difícil, pero tenemos ganas de continuar con la buena dinámica". Además, Pablo Pérez destaca sobre la opción de poder jugar que "lo que quiero es salir a hacerlo a bien, y si alguien pita, quiero cambiar esos pitos en aplausos con mi rendimiento y trabajo".