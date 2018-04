Álex Pérez: "Herrera se alegra de la marcha del Sporting: es un sportinguista más"

Los médicos le dijeron que tenía que estar seis semanas de baja para recuperarse de una doble fisura en el cráneo que sufrió durante la visita al Sevilla Atlético, plazo que le hubiera hecho perderse el encuentro de mañana. Álex Pérez, defensa del Sporting, fue titular ante el Rayo tres semanas después de hablar con el doctor. Un detalle que define al madrileño. "Tengo una forma de ser que me lleva a no pensar muchas veces los riesgos. Quería estar con el equipo. En cuanto me sentí un poco estable, me metí. Y no me arrepiento. Me tiré una semana en la cama, con vértigos y demás, y me pareció un año. El casco con el que jugaba, sabiendo la protección que aporta (un 10%) también lo vi innecesario. Me sentía incómodo. En la primera semana me dolía, y evitaba ir de cabeza. Luego ya, ni lo piensas", explica a LA NUEVA ESPAÑA en víspera de su vuelta a Valladolid, la que fue su casa la pasada campaña.

"El derbi no salió como queríamos y, a partir de ahí, a base de trabajo, compromiso y mentalización, sacamos la cosa adelante. Pero hasta ahí. No vale de nada sacar pecho ahora por los resultados. Queda lo más difícil. Tenemos que seguir centrados", afirma Álex Pérez sobre el liderato del Sporting. Llegó el pasado verano de la mano del anterior entrenador, Paco Herrera, con el que no ha perdido el contacto. "No hablamos muy a menudo, pero sí que lo hacemos cuando hay algo que contarnos. Herrera se alegra de la marcha del equipo, me consta. Es un sportinguista más. De su marcha poco tengo que decir. Fue un momento complicado por las bajas que teníamos y enganchamos una serie de resultados difíciles para el objetivo que teníamos", explica en una entrevista en la que descubre aspectos personales como su tardío inicio en el mundo del fútbol.

"Lo mío es un poco atípico. Todos empiezan de muy pequeños, yo lo hice a los doce años, en el Hayedo de Moratalaz. Antes, iba por ahí con mi padre a pegar patadas al balón. De ahí pasé al Moscardó y al segundo año del cadete hice las pruebas en el Getafe, me cogieron y hasta el primer equipo", detalla.

Aquí puedes leer la entrevista completa al defensa del Sporting Álex Pérez