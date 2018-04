Baraja: "Cuando perdimos el derbi todos pensábamos que entrar en play-off sería un éxito"

Rubén Baraja, técnico del Sporting, disfruta con cautela del buen momento del equipo. El domingo espera én Cádiz uno de los partidos más difíciles que le quedan por afrontar a los rojiblancos en este final de temporada. La clave para el Pipo es que "cuando recuperemos el balón salgamos con velocidad, que es algo va en nuestro estilo".

Lesionados. Guitián tiene unas molestias, estamos viendo si puede llegar o no, pero en principio no está muy claro. Jony esta semana ha entrenado bien, esta disponible, y en perfectas condiciones para poder jugar.

Contratiempo Santos. "Hay que analizarlo desde la perspectiva de una lesión, con un diagnóstico de una microrrotura fibrilar. Calculábamos que iba a estar entre 3 y 4 semanas para estar en el grupo, y está ahí en ese proceso. Esperemos que esté ante el Albacete".

Riesgos con el uruayo. "Santos nos ha dado mucho. No voy a arriesgar, quedan muchos puntos, no es una situación límite, y no podemos correr riesgo con Santos. No quiero que nos precipitemos y que no estemos con jugadores que no estén al máximo"

Momento del Cádiz. "Espero un duelo directo, un partido difícil ante un rival que lleva 35 partidos en la parte de la clasificación, demostrando que es un equipo regular y solvente. El Cádiz está en un momento en el que ganarnos le puede dar la oportunidad de reengancharse al ascenso directo. Esperamos un buen Cádiz.

Eliminar a un rival directo. "Si somos capaces de ganar, si competimos bien y sacamos el partido adelante nos da una ventaja sustancial en los partidos que quedan en juego. El partido es trascendental. Lo afrontamos con ambición, pero teniendo claro que para ganar allí hay que hacer las cosas desde el trabajo y la ambición".

Peligro del Cádiz. "Es un equipo vertical, muy rápido por fuera, y con mucha velocidad en su juego. Sin balón es uno de los equipos más fuertes de la categoría en el aspecto táctico. Son un equipo que te da pocas oportunidades y que son muy temibles al contragolpe. Es un equipo que como te equivoques te mata.

Tenemos que tratar de ser versátiles. "El Cádiz llevará por momentos el peso del partido. Cuando recuperemos el balón tenemos que salir con velocidad, que es algo va en nuestro estilo".

Jugar el último de los de arriba. "No me gusta nada. Llevas todo el peso emocional de la jornada. Prefiero jugar antes, aunque saber los resultados del resto a veces te puede beneficiar, o también perjudicar. Lo que está claro es que no podemos echar las cuentas de la lechera, debemos hacer un buen partido y no mirar la clasificación como hemos hecho hasta ahora, que nos ha ido bien".

Bien colocados en el tramo final. "Lo principal es tener las cosas claras. Que el Sporting sea fiel, sea un equipo sólido y comprometido, que no concedamos para que no nos hagan gol. Lo más importante es que seamos nosotros mismos".

Racha de triunfos e imbatibilidad. "Lo veo como algo anecdótico, tiene mucho valor cuando acaba la jornada y se refleja el buen momento. Pero cuando preparamos el siguiente partido nos olvidamos de eso. Esta buena dinámica nos está llevando a pelear por un objetivo importante".

¿Imaginaba estos buenos números? "Cuando perdimos el derbi todos pensábamos que entrar en play-off hubiera sido un éxito. Los resultados que llevamos nos ha ido alentando a acercarnos al objetivo más importante, como es pelear por el objetivo más rápido del ascenso directo.