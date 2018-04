Baraja: "Es importante que Jony entienda que lo importante es el Sporting, no un jugador"

Rubén Baraja valoró esta mañana la reunión que mantuvo el pasado lunes con Jony en Mareo después del visible enfado del jugador cuando fue sustituido en la visita al Cádiz. "No me gusta hablar con los jugadores justo al acabar los partidos, porque al final todos tenemos las pulsaciones más altas. Es importante que él entienda que aquí lo importante no es un jugador o dos, lo importante es el colectivo. El equipo está por encima de todos. Incluso de Jony o de mí. Hay unos objetivos colectivos y no podemos entrar ahora en este tipo de historias", explicó el entrenador del Sporting.



"Él sabe que sus formas no fueron las adecuadas. Reconoció que no había actuado bien, que no había sido una situación que él quiera que hubiera pasado", señaló Baraja respecto a la actitud del cangués, que terminó el encuentro enfadado consigo mismo por su discreto partido en Cádiz. El Pipo invita a pasar página, aunque ha sido contundente a la hora de valorar la reunión que mantuvo con el jugador en Mareo antes del primer entrenamiento de la semana. "Para mí es un tema zanjado, que no tiene más recorrido, pero lógicamente hay que tener las cosas claras: lo importante es el Sporting, que está por encima de todos", concluyó.



Aquí tienes las declaraciones de Bajara en rueda de prensa