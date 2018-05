Baraja: "En los tres últimos partidos corrimos más que el rival"

Baraja evita hacer cuentas y pensar en afrontar la última jornada sin nada en juego y tener una semana más de descanso para jugar el play-off. El técnico del Sporting ya no utiliza en su discurso la palabra ascenso directo. Para conseguirlo, los rojiblancos tendrían que esperar dos pinchazos del Rayo, con solo un punto en dos jornadas para los madrileños. Tras tres derrotas seguidas, a Baraja le preocupa que su equipo recupere las buenas sensaciones y que la tercera plaza no se escape en el sprint final de Liga. "La situación que tenemos nos hace estar entre dos aguas, lo más importante es tratar de centrarnos en el objetivo claro. Si conseguimos ganar estaremos más cerca de la tercera plaza y aseguraremos el play-off. Todo lo que hemos conseguido lo hemos ganado con nuestro esfuerzo. Tenemos que centrarnos en nuestro partido", explica Rubén Baraja.

El Sporting se entrenó ayer a puerta cerrada en El Molinón, tras una semana dura al cosechar en Tenerife la tercera derrota seguida en Liga. Baraja incluso se reunió con la plantilla para levantar la moral. "Les mandé un mensaje de confianza y de tranquilidad", cuenta el Pipo, que explica sobre el partido de mañana en El Molinón ante el Granada (20.30 horas) que "hemos venido demostrando una trayectoria solvente en casa".

El Granada medirá la reacción del Sporting tras el peor bache desde la llegada de Baraja al banquillo. "En los tres últimos partidos, en lo que hemos perdido, corrimos más que el rival. No es que el equipo no se esfuerce más, pero no hemos hecho cosas bien y eso nos ha generado desconfianza", comenta el técnico.

Un triunfo mañana allanaría el camino para asegurar la tercera plaza, e incluso podría mantener vivas las opciones de subir directos en la última jornada. Pero si no se gana el Sporting tendría que ir a Córdoba a jugársela. "Seguramente aliviaría de cara a afrontar el play-off no jugarnos ese día ya nada. Pero aún así hay que estar preparado, igual es un partido a vida o muerte el de Córdoba, aún no lo sabemos", resalta.

El Pipo también aprovechó para analizar el estado de algunos de sus futbolistas. Sobre Jony, que reconoció esta semana que no atravesaba su mejor momento, Baraja explicó que "la chispa se consigue jugando casa semana. Estoy seguro que Jony mejorará sus sensaciones". Asimismo, volvió a abrir la puerta a que Lora sea titular tras ensayar con esa opción la pasada jornada. "Hay posibilidades de que entre Lora igual que Jordi Calavera en la alineación. Nadie se puede relajar, y todo el mundo tiene que estar preparado para aportar", señala Baraja.