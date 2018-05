La puerta 1 ya es de Jesús Castro

Con el lema "Jesús Castro, un número uno en la uno", junto a un par de imágenes del portero en su etapa en el Sporting, la puerta 1 de acceso a El Molinón ya es oficialmente el rincón de Jesús Castro en el templo rojiblanco. Se cumple así la petición de un gran número de aficionados que con sus firmas, en una iniciativa popular a principios de año, quisieron que se reconociese la trayectoria deportiva y personal del legendario portero, que falleció hace 25 años en la playa cántabra de Pechón mientras intentaba rescatar a dos niños ingleses.

"La afición ha mantenido vivo su recuerdo con su cariño. Su nombre ha quedado unido a este estadio, que le vio crecer hasta hacerse un hombre como deportista y persona, en un estadio que también lleva el nombre de su hermano", señaló su vida Blanca Cobián, que quiso agradecer "de todo corazón", un homenaje que considera que "se brinda a su figura en la que fue y será siempre su casa".

Fue una mañana muy especial. Amenazaba lluvia, pero el agua dio una tregua a mediodía, momento en el que se inauguraba oficialmente el rincón de Jesús Castro en El Molinón. Los veteranos, la gran mayoría antiguos compañeros, no quisieron perderse el momento. Y ahí estuvieron, junto a la familia y la imagen de Jesús Castro, Ciriaco Cano, Mino, Eloy Olaya, Cundi, Redondo, Jiménez, Maceda, Ablanedo, Jorge David, Claudio, Juanma o Joaquín. También otros como Juanjo González, portero de otra generación posterior, pero que también tuvo como referencia a Castro, y que, al igual que otros muchos sportinguistas, quiso estar ayer en los aledaños de El Molinón.

El Sporting quiso ajustar la fecha de la inauguración para que pudiese acudir toda su familia, pero finalmente sus hijos Dani y Yoana, que residen fuera de Asturias, no pudieron estar presentes. Sí que estuvo su hijo Jesús, muy emocionado, y acompañado de sus hijos Carmen, Jesús y Elena, que no pudieron conocer a su abuelo, pero sí son conscientes de lo que significó para el Sporting. "Es algo muy bonito este tributo a su trayectoria y a lo que hizo en esa playa. Es un día muy emocionante y en el que se juntan muchos sentimientos para mí", comentó antes de añadir que "el día que murió en esa playa tenía 13 años, no llegué a verlo jugar, pero sí que le recuerdo con su mítica camiseta de Adidas negra y azul".

Fernando Losada, consejero del Sporting, ahondó en la figura de los hermanos Castro, en un año triste por el fallecimiento de Quini y por el cuarto de siglo que se cumple sin Jesús. "Quini da nombre al estadio y su hermano Castro a la puerta 1. Es un motivo de orgullo para ellos y para el sportinguismo. No solo se reconocen los méritos deportivos de Jesús, sino otros valores que le dignifican como persona", resaltó Losada.

Jesús Martínez Salvador, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Gijón, incidió en que "Jesús Castro es un ejemplo de humanidad y discreción. No se puede entender el Sporting sin los hermanos Castro. La puerta 1 lleva el nombre de un héroe, cuya fuerza servirá como espejo".

Jesús Castro, que estuvo en el Sporting desde 1968 a 1985, pasa a ser ahora el guardián de El Molinón desde la puerta 1, tras defender la meta del estadio rojiblanco. Una leyenda que se mantiene viva en la memoria del sportinguismo.