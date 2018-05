El ascenso habrá de esperar

No ha podido ser. El Sporting hizo sus deberes ganando al Granada pero el Rayo en esta ocasión no falló y con un solitario gol de Álex Moreno en la primera parte vuelve a ser equipo de Primera. Los de Baraja habrán así de esperar al playoff para poder celebrar el ascenso.

En la rueda de prensa tras el partido el ´Pipo´ Baraja, una vez descartada la posibilidad de ascender por la ´vía rápida´, ha querido darle el valor que le queda a esta victoria y que no es otro que el de romper la racha de tres derrotas consecutivas, asegurando el playoff y dando un paso importante hacia esa tercera plaza que otorga una cierta ventaja a la hora de afrontarlo.

Durante esta semana se abrirá de nuevo el debate sobre si de cara a Córdoba, sería o no oportuno el dar descanso a alguno de los titulares. Y es que lo que sí que está ya asegurada como mínimo es la cuarta plaza y con ello el factor campo en la primera eliminatoria. Y luego para la segunda y definitiva, de ser cuartos dependería de quien resultase ganador en el otro enfrentamiento el poder o no mantener también ese factor campo.

Del partido ante el Granada lo primero que cabría destacar sería sin duda la vuelta de Alberto Lora al once inicial. Habrá quienes piensen que con ello Baraja buscaba rendirle un homenaje a quien muy probablemente abandone a final de temporada el club de sus amores, pero habrá también quienes crean que además pesó el error de Calavera en el último encuentro en Tenerife.

Lo cierto es que el mostoleño ofreció un actuación más que notable para llevar tanto tiempo sin jugar un partido, más allá de aquellos anecdóticos minutos ante el BarçaB. Y encima, por esas cosas que a veces parecen obra del destino, tuvo que ser él precisamente quien adelantara al Sporting tras una acción absolutamente espectacular de Santos sobre la línea de fondo, yéndose de su marca con un autopase de tacón, para servir luego una asistencia a Lora que el lateral no desperdició.

El gol sirvió para dar mayor tranquilidad a un equipo que hasta el momento tampoco es que estuviese creando demasiado peligro. La grada comenzó por su parte a ilusionarse con la posibilidad de que desde Vallecas llegasen noticias positivas, pero ese gol de los madrileños a falta de diez minutos para el descanso, hizo que se llegara a éste con un cierto sabor agridulce.

No se sabe si tal vez un tanto desilusionados por ese resultado desfavorable para sus intereses, los rojiblancos en el inicio de la segunda parte dieron un paso atrás y dejaron que el Granada comenzase a adueñarse del balón. Y éstos no tardaron en obtener recompensa a través de un saque de esquina, cuando apenas se habían superado los diez primeros minutos de la reanudación.

Al contrario que en otras ocasiones, esta vez sí que el tanto del rival hizo que el Sporting respondiese enrabietado, con un Jony que comenzaba a inquietar una y otra vez a los nazaríes con sus internadas y sus centros, haciendo que el Molinón Enrique Castro ´Quini´ se volcase con los suyos en busca del segundo tanto.

Lo que seguramente pocos sportinguistas se esperaban es que éste segundo gol llegase al igual que el de los andaluces, por medio de un saque de esquina. Pero así fue: balón de Carmona al primer palo donde un Fede Barba incorporado al ataque como en tantas y tantas acciones a balón parado durante toda la temporada, esta vez sí obtuvo su recompensa con un buen remate de cabeza que se fue al fondo de la red.

Y con ello se prácticamente se acabó el partido. Los andaluces acusaron el mazazo de verse de nuevo por debajo en el marcador, sin haber dispuesto de apenas tiempo para celebrar el empate, mientras que el Sporting a la espera de poder escuchar un gol en otro estadio, buscó con ahínco por su parte marcar el tercero, que no llegó por pura mala suerte. De todos modos, todas la miradas o mejor dicho los oídos, estaban puestos ya en Vallecas. Desgraciadamente ese "gol del Lugo" en esta ocasión no pudo repetirse.

No se puede decir que el partido despachado por los hombres de Baraja haya sido para enmarcar ni mucho menos, pero se ganó. La lástima es que no se hubiese hecho lo mismo en el anterior partido en casa o en el último fuera. Pero ahora eso es historia y sólo queda prepararse de la mejor forma posible para un playoff donde cualquiera que sea el primer rival, será un hueso duro de roer.

Como buenas noticias aparte de la victoria y del mencionado regreso exitoso de Lora al equipo titular (al que veremos si se le da continuidad en Córdoba), hay que señalar también que jugadores como Santos y Jony parecen haber recuperado parte de esa ´chispa´ que tras sus respectivas lesiones en parte habían perdido.

En vistas al último partido en Córdoba, donde un empate daría al Sporting esa tercera posición en la clasificación con independencia de lo que el Zaragoza pudiese hacer en Barcelona ante un rival ya descendido, la única consigna ha de ser la de volver a ganar también fuera de casa.

Resulta entendible el que después de haber tenido al alcance de nuestras manos el ascenso directo, el tener que jugar el playoff para algunos pudiese suponer una pequeña decepción. Pero de nuevo aquí hay que recordar cómo estaba este equipo a la llegada de Baraja.

Habrá que buscar así el lado positivo de esta situación: vivir algo único en la historia de este club. Porque eso sería ascender a través del playoff. Y sólo de pensar el poder hacerlo en nuestro estadio, como homenaje al Brujo, es como para que a cualquier sportinguista se le pongan los pelos como escarpias. Sería imperdonable desperdiciar esa oportunidad que se abre para el sportinguismo.



Post Scriptum: cada temporada en el fútbol se repiten situaciones que en ocasiones te favorecen y en otras te perjudican. Por ello lo justo es reconocerlo y no quejarse únicamente cuando van en tu contra. Si al Sporting por ejemplo en alguna ocasión se le acusó de verse favorecido por rivales que no se jugaban nada, que miren ahora esos que ponían el grito en el cielo lo que hacen quienes ya han visto su objetivo cumplido.