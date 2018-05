El último servicio de Lora

"Estoy contento. Me faltarían vidas para agradecer todo el cariño y ánimos de la gente". Lora, visiblemente emocionado, vivió ayer un partido que difícilmente olvidará. El lateral madrileño no era titular desde la novena jornada de Liga, en la visita a la Cultural Leonesa, y ayer Baraja le volvió a dar ocho meses después la oportunidad. Y Lora incluso disfrutó de la sensación de marcar. "Lo importante es el equipo, necesitábamos un triunfo que nos dejase el play-off asegurado y recuperar sensaciones", señala el lateral madrileño.

Lora, que pudo disputar ayer su último partido en El Molinón, ya que acaba contrato el próximo mes, señaló al término del partido que "estoy contento de volver ayudar al equipo y aportar mi granito de arena".

Para el lateral madrileño,ayer ante el Granada "el equipo demostró su fortaleza y unión". Y añadió que "sabíamos que esta pelea iba a ser larga y dura, pero este equipo nunca bajamos los brazos ni en los momentos más duros".

Sobre la jugada del gol, Lora sonrió al señalar que "si fallo el gol Santos no me lo perdonaría, porque la asistencia tiene mucho valor, y medio gol fue suyo. Le pedí perdón por no ir a celebrarlo con él, pero tenía muchas ganas de disfrutar después de tanto tiempo de un momento así".

Jony, por su parte, lanzó un mensaje de optimismo de cara al tramo final, tras alertar esta misma semana del bache anímico y físico que atravesó tanto él mismo como la plantilla. "No nos pilla por sorpresa la opción de jugar el play-off. Ya estábamos mentalizados. Pensamos en ir a Córdoba, hacerlo bien y ganar allí. Da igual si somos terceros o cuartos, vamos a pelear igual el ascenso", destacó el centrocampista de Cangas del Narcea.

Sobre qué rival considera más fuerte, el centrocampista zurdo rojiblanco no se pronuncia, pero sí que lanza un mensaje al resto de rivales. "Si estuviese en otro equipo no me gustaría que me tocase el Sporting", resaltó antes de matizar que "cualquier rival es muy fuerte para afrontar el play-off".

A nivel personal, Jony reconoció que "me voy encontrando mucho mejor" y no dudó en reconocer que la racha de tres derrotas les desestabilizó, pero que el equipo ahora ha recuperado las sensaciones tan reclamadas durante la semana para el tramo final de Liga. "Cuando pierdes te entran dudas, pero sabíamos que con trabajo el equipo tendría opciones de ganar", comentó Jony, que festejó el triunfo ante el Granada, "un equipo hecho para el ascenso directo".