Sandoval "recomienda" al Sporting dejar a los titulares en casa y reservarlos para el play-off

José Ramón Sandoval guarda cariño al Real Sporting de su etapa como entrenador rojiblanco, pero este fin de semana, en el último partido de la liga regular de Segunda División, se enfrenta al conjunto gijonés al frente del Córdoba, un equipo al que ha reflotado y con el que se juega certificar una remontada que parecía imposible para salvar la categoría.

Al Sporting le bastará un empate para garantizar la tercera plaza que da derecho a una serie de privilegos en la fase de ascenso o play-off. Al Córdoba, le podría valer el empate para mantener la categoría en función de los resultados de sus rivales, pero también podría no valerle. Sandoval, de hecho, no firma el empate, ni mucho menos.

"Valdría en función de los demás, y nosotros queremos depender de nosotros mismos. Pensé que con 30 puntos sería suficiente, pero mirando lo que ha pasado en las últimas jornadas, no alcanza", asegura el técnico de Humanes en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA, que puedes leer de forma íntegra aquí.

Además, Samdoval recomiendo a Baraja que dé descanso a los jugadores titulares del Sporting de Gijón de cara a la fase de promoción que viene después. "¡Daría descanso a todos los titulares! (se ríe). Sabiendo que tiene la promoción en la mano, hay que tener temple. Un error en la promoción te manda para casa. Tienes que llegar a ese tramo con los jugadores importantes a tope y, a estas alturas, hay mucho desgaste. Lo que haga Baraja, será lo mejor. Les veo recuperados de la mala la fase que les costó el ascenso directo. La pena es que no queden dos o tres jornadas, porque creo que se hubiera metido de nuevo entre los dos primeros", aconseja el entrenador del Córdoba.