Sergio y Nano Mesa se entrenan al margen del grupo

Llega el tramo final y el Sporting comienza a dosificar sus esfuerzos. El conjunto rojiblanco ya planifica la disputa del play-off. La temporada se alargará, en el mejor de los casos, a 46 partidos. Una circunstancia que provoca que varios jugadores lleguen justos. La importancia de oxigenar a la plantilla para afrontar dos semanas intensas de play-off es vital. El Sporting no quiere correr ningún riesgo. Esta mañana Guitián no volvió a entrenarse por sus problemas musculares, pero dos compañeros más le acompañaron en el trabajo al margen del grupo, Sergio y Nano Mesa, que no saltaron al césped de Mareo. Además Jony se retiró instantes acabar de la sesión.

Nano Mesa no se entrenó al igual que Guitián al tener problemas musculares, mientras que Sergio Álvarez estuvo en el gimnasio con menor carga de trabajo. Jony, por su parte, hizo trabajo específico sobre el césped de Mareo en el tramo final, mientras que Santos y Rubén García, que acabaron tocados el partido ante el Granada ya vuelven a estar a buen nivel.

El entrenamiento lo completaron varios futbolistas del filial, Dani Martín, Juan Rodríguez, Nacho Méndez, Isma Cerro y Pedro Díaz.