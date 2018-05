Lora: "Cerrar mi etapa en el Sporting e irme con un ascenso sería redondo"

Lora ha recibido el premio a mejor jugador del mes de mayo de Mahou, que coincidió con su gol ante el Granada el pasado fin de semana. El lateral madrileño reconoce que su final en el Sporting se encuentra cerca, y que si tiene que irse en junio querría hacerlo celebrando un ascenso a Primera.

¿Su peor temporada? "Siempre que tienes muy pocos minutos es complicado. Todos queremos jugar, y el que te diga lo contrario no diría la verdad. con mi esfuerzo y dedicación otros años tenía un papel más de titular, pero este año hay que aceptar las situaciones tal y como vienen".

¿Cómo afronta el final de temporada?. "Vamos a todos los campos a ganar, queremos quedar en esa tercera plaza para afrontar el play-off. Lo tenemos a la vuelta de la esquina, tenemos muchísimas ganas, es difícil, pero muy motivante de afrontar".

Fin de contrato. "Sigue todo igual, nadie me ha dicho nada para seguir o no".

¿Su despedida de El Molinón? "Siempre he sido muy claro, y viendo que este año no he tenido los minutos que había podido tener, pienso que cualquier oportunidad puede ser la última, salí ante el Barcelona B pensando que podían ser mis últimos, y me llegó el otro día la otra oportunidad. Aunque no puedo pensar en eso, y si en que tendré otra oportunidad.

¿Acabar con un ascenso? "Cerrar mi etapa en el Sporting e irme con un ascenso sería redondo, el final perfecto, no pido más, ojalá se cumpla".

Partidos play-off. "Hay que estar muy atento, son partidos que se deciden por detalles. Los rivales van a aprovechar los errores que uno cometa. Vamos a tener muchas opciones de superarlo si hacemos las cosas bien".

Partido Córdoba. "Quedar terceros sería muy importante para nosotros. Hay que ser conscientes de que nos vamos a enfrentar a un rival que va a ser muy difícil.

Error de Calavera. "Lo más importante es el colectivo. Todos trabajamos para ser titulares, pero si no se puede, hay que hacer todo lo posible para estar arriba. Si un jugador tiene un fallo hay que animarlo, porque a todos nos gustaría que si nos pasa nos den una palmada en la espalda".