El Sporting se oxigena

Llega el tramo final y el Sporting comienza a dosificar sus esfuerzos. El conjunto rojiblanco ya planifica la disputa del play-off. La temporada se alargará, en el mejor de los casos, a 46 partidos. Una circunstancia que provoca que varios jugadores lleguen justos. La importancia de oxigenar a la plantilla para afrontar dos semanas intensas de play-off es vital. El Sporting no quiere correr ningún riesgo. Ayer Guitián no volvió a entrenarse por sus problemas musculares, pero dos compañeros más le acompañaron en el trabajo al margen del grupo, Sergio y Nano Mesa, que no saltaron al césped de Mareo. Además Jony se retiró instantes acabar de la sesión.

La vuelta al trabajo también estuvo marcada por la ausencia de Rubén Baraja, que sufre una ciatalgia, es decir, una molestia causada por el nervio ciático. Su ayudante, José Ramón Rodríguez, que aún tendrá que dirigir al equipo los dos próximos partidos por culpa de la sanción que tiene El Pipo, fue el encargado de estar al frente del entrenamiento.

Nano Mesa no se entrenó al igual que Guitián al tener problemas musculares, mientras que Sergio Alvarez estuvo en el gimnasio con menor carga de trabajo. Jony, por su parte, hizo trabajo específico sobre el césped de Mareo en el tramo final, mientras que Santos y Rubén García, que acabaron tocados el partido ante el Granada ya vuelven a estar a buen nivel.

El Sporting llega cargado de partidos y minutos al final de temporada. En Córdoba aún existe la necesidad de sumar un punto para asegurar la tercera plaza para jugar el play-off. Y aunque los rojiblancos no quieren tirar el partido, sí que en la cabeza de la plantilla empieza a estar presentes la promoción, en la que tendrán que disputar cuatro encuentros en dos semanas. De ahí que futbolistas como Sergio, cargados de minutos, se estén dosificando para llegar en plenitud a la fase decisiva.

Hoy en Mareo la plantilla trabajará a puerta cerrada, pendiente de si vuelve a estar presente Baraja o no, y si Sergio y Nano Mesa vuelven a estar con el equipo. También importa saber si Guitián se entrena de nuevo y llega para el partido Córdoba, ya que su presencia podría suponer el descanso de Álex Pérez, que si es amonestado en El Arcángel se perdería el inicio del play-off.