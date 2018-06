Lora: "Irme con un ascenso del Sporting sería redondo"

"Cerrar mi etapa en el Sporting e irme con un ascenso sería redondo, el final perfecto. No pido más, ojalá se cumpla". Lora es consciente que puede estar afrontando sus últimos momentos como jugador del Sporting. Por eso quiere saborear cada momento como si fuese el último. El lateral madrileño recibió ayer en Mareo el premio al mejor jugador del mes de mayo. "Siempre he sido muy claro, y viendo que este año no he tenido los minutos que esperaba, pienso que cualquier oportunidad puede ser la última, salí ante el Barcelona B pensando que podían ser mis últimos minutos, pero volví a jugar ante el Granada. Así que sigo confiando con tener otra oportunidad", comenta el defensa rojiblanco. Tras una década jugando en el primer equipo del Sporting, las lesiones este año han penalizado a Lora, que le ha hecho tener poca participación. El lateral rojiblanco acaba contrato al final de este mes de junio y explica que sigue sin existir ninguna novedad con respecto a su futuro. "Sigue todo igual, nadie me ha dicho nada para seguir o no", apunta Lora.