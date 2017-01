Paddon: "Estoy terriblemente entristecido"

El piloto neozelandés Hayden Paddon (Hyundai) ha mostrado su consternación por el fallecimiento del fotógrafo aficionado asturiano Jesús Ordóñez. "Estoy terriblemente entristecido por el accidente y mis pensamientos están con la familia y amigos de esta persona", escribió el piloto neozelandés en sus redes sociales.



Paddon atravesaba una zona donde predominaba la nieve y el hielo y perdió el control de su vehículo, golpeándose con violencia contra una ladera. Las imágenes de video mostraron a un espectador caído tras este impacto, era el asturiano Jesús Ordóñez.





I am incredibly saddened by today's accident and my thoughts are with the family and friends of the person involved...p1 https://t.co/Wu6Hw01LGJ

It's difficult to say much more at the moment as we are in shock with what has happened. I'm sorry for the family, the fans & our sport! p2