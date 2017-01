Entran en casa del músico Rubén Bada y le roban sus instrumentos

Nueve instrumentos y dos televisiones. Éste fue el botín que se llevaron los cacos tras asaltar una casa en La Menudina (Carreño). Los hechos tuvieron lugar entre las 13.00 y las 19.00 horas del sábado, momento en el que su inquilino, el músico y lutier Rubén Bada, se ausentó del domicilio. Según relato del propio Bada, los ladrones habrían accedido al inmueble a través de una puerta lateral, que se encontraba "reventada" cuando llegó a su hogar. "Los instrumentos es con lo que me gano la vida. Muchos no se pueden tocar, porque estaban siendo reparados. Si los ladrones los devuelven estoy dispuesto a quitar la denuncia y que no pase nada", señaló ayer Bada, aún consternado por el suceso, y que cifra en 6.000 euros la cuantía del material incautado.

"Cogieron todo lo que encontraron en el pasillo y el salón. No miraron en ninguna estancia más", relató el afectado. La lista de instrumentos robados la forman: una guitarra Maison 335 roja, una guitarra acústica Guild Jumbo, una guitarra clásica de palosanto y cedro, un arco de viola de fibra de carbono, una viola "Divertimento" de 15,5 pulgadas, dos panderetas, un padero y una guitarra eléctrica Fender telecaster blanca. "Varios de los instrumentos no son míos y la mayoría no se pueden tocar porque estaban pendientes de arreglos. Sólo pido que los devuelvan, porque con esto nos ganamos la vida. Quitarle un instrumento a un músico es como quitarle un brazo a cualquier persona", clamó.

Tras cursar la pertinente denuncia, miembros de la Guardia Civil acudieron al domicilio de Bada para recabar las pruebas necesarias para intentar dar con los cacos. "Justo hoy (por ayer) se cumplía un año desde que la Benemérita había recuperado los instrumentos de un amigo, al que también habían robado en casa. El agente que vino a investigar el caso es el mismo, espero podamos tener el mismo desenlace", concluyó el músico.