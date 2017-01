Paddon dice que saber cómo murió Ordóñez "no cambiará nada"

"Pediría a la gente que deje de especular. Independientemente de cómo y por qué se produjo el accidente, señalar con el dedo no cambiará nada. Lo más importante es lo que aprendamos de esto y estoy comprometido con la FIA y los organizadores de rallys para asegurarnos de forma implacable que esto no vuelva a pasar", señaló ayer en una nota pública Hayden Paddon, el piloto neozelandés que sufrió un accidente en la primera jornada del rally de Montecarlo, en la noche del jueves, a resultas del cual falleció el fotógrafo sierense Jesís Ordóñez. "En primer lugar, nuestros pensamientos están con la familia y los amigos del espectador implicado. No importan las circunstancias, esto no es algo que queramos ver", añadió Paddon en su nota.

Respetar las normas

"Aprovecho esta oportunidad para pedir a los espectadores de rallys que consideren donde se colocan y respeten las normas de la organización. Queremos disfrutar de un buen espectáculo y volver a casa con nuestras familias. Y pido a los aficionados que si ven a alguien en una posición peligrosa que le pidan que se mueva por el interés de todos", abundó el piloto.

Aunque ayer algunos medios indicaban que el fotógrafo aficionado se encontraba en una posición alta de la ladera, han salido a la luz varios vídeos que apuntarían a que se encontraba en una posición más baja y pudo ser arrollado por la parte trasera del Hyundai de Paddon. En una de las grabaciones, tomada desde el vehículo de Paddon, se observa un bulto, que podría ser un fotógrafo agrachado, y un resplandor que podría corresponder al de un flash. En el otro vídeo, llega a verse, aunque con dificultades, cómo el cuerpo del asturiano sale eyectado hacia la parte superior de la ladera para luego caer inerte a varios metros de distancia.

La familia del este vecino de San Miguel de la Barreda, aunque natural de San Julián de Bimenes, ha pedido que se respete el dolor que están viviendo estos días. Fuentes cercanas a la familia indicaron que el cuerpo de Jesús Ordóñez no será trasladado a Asturias hasta la semana que viene, posiblemente el jueves. Ello se debe a la investigación abierta sobre el accidente por la Gendarmería de Castellane.