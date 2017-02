"Esto es una película de terror", dice Natalia, hija del empresario asturiano asesinado en Argentina

"Esto es una película de terror, nos han arruinado la vida, lo que hicieron con mi papá es una atrocidad", ha asegurado en la televisión argentina Natalia Fernández, hija de Roberto Fernández Montes, el empresario de Lena asesinado el pasado día 21 en Buenos Aires, y esposa de Santiago Corona, uno de los presuntos autores del espeluznante crimen. La mujer hizo su primera aparición pública en el programa Telenoche, según recoge el periódico "Clarín".

La mujer aseguró que descubrió que su marido había estafado a su padre en mayo del año pasado. "Yo quería divorciarme, pero él me amenazaba con que me iba a quitar a mis hijos. Decía que mi papá no tenía pruebas porque hizo todo con la identidad de él. Decía que tenía muchos contactos a través de su familia porque mi suegro pertenece a las fuerzas armadas y me aseguró que me iba sacar la tenencia de los chicos", ha señalado la mujer en la entrevista.

Santiago Corona, un "obsesivo del orden", había entrado con buen pie en la familia. "Para mi papá, su yerno era como el hijo varón que no tenía. Nunca se imaginó esto mi papá. Me decía 'este es un estúpido'. Mi papá confió demasiado hasta el punto de darle el PIN de la cuenta bancaria. Sabía dónde guardaba los ahorros mi papá, hasta eso le confió él", ha asegurado la mujer. "Jamás me dio indicios que podría hacer semejante atrocidad", ha confesado. La mujer quiere que el mecánico detenido inicialmente por el crimen y puesto en libertad por falta de pruebas, regrese a prisión, ya que está convencida de que es autor de la atrocidad sufrida por el empresario nacido en Vega del Ciego.