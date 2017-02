Acepta 4 años el conductor que provocó dos muertes en Priañes

El conductor que provocó el accidente en el que falleció un matrimonio de Tineo -un suceso que tuvo lugar en septiembre de 2014 en el túnel de Priañes- reconoció ayer su culpabilidad durante la vista celebrada en el Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo y aceptó la pena que solicitaba el fiscal: cuatro años de prisión por dos delitos de homicidio imprudente y la prohibición de conducir cualquier vehículo a motor durante un periodo de seis años. El hombre también tendrá que pagar las costas del juicio y 971 euros al Principado para sufragar la intervención de Bomberos de Asturias.

El abogado que representa a los hijos de los fallecidos, Iván García, llegó a los Juzgados con la solicitud de cinco años de cárcel para el acusado, aunque decidió rebajarlo un año al quedar constancia durante la vista de que los seguros ya han pagado a la familia en concepto de responsabilidad civil. "Entendemos que los cuatro años son aceptables porque la jueza también iba a tener en cuenta que la responsabilidad civil está cubierta", explica el letrado. La defensa del conductor ha solicitado la suspensión de la pena en ejecución de sentencia, es decir, que apela a la facultad que tienen los jueces para acordar la suspensión del cumplimiento de la pena si se cumple una serie de requisitos que se establecen en el Código Penal. "En el caso de ser condenado a cuatro años sólo se libraría de la cárcel por un caso de enfermedad o algo similar. Lo va a tener difícil, pero si la jueza lo estima recurriremos para que vaya a prisión", adelanta el abogado.

Según explica Iván García, los hijos del matrimonio fallecido a consecuencia de la imprudencia del acusado no acudieron a la vista "porque todavía no lo han superado y no querían pasar este mal trago".