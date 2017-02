Hallan a una mujer abrazada al cuerpo de su marido, que llevaba muerto un día

Hay matrimonios que son para toda la vida y cuando uno fallece el otro no sabe vivir sin su presencia. Ese fue el caso ocurrido en una vivienda de la calle El Juego nº 12, de La Laguna (Tenerife) donde unos vecinos alertaron a la Policía Local ya que no sabían nada de sus moradores desde hacía varios días. La sorpresa llegó cuando los funcionarios accedieron al domicilio y encontraron al varón fallecido y a su esposa abrazado a él. El trágico suceso tuvo lugar el viernes y fueron unos vecinos los que alertaron a los funcionarios locales puesto que un matrimonio bien avenido, que vivía en una de las plantas del inmueble, no daba señales de vida desde hacía dos días al menos.

Desde la central se comisionó una dotación policial para que hiciese las averiguaciones oportunas y de paso comprobar la veracidad de la llamada.

Cuando los agentes llegaron, los vecinos les informaron de la vivienda en cuestión donde estuvieron llamando a la puerta y tocando el timbre. Como quiera que transcurridos varios minutos nadie abría ni respondía a los toques, los agentes decidieron forzar la puerta y entrar con ayuda de los bomberos del Consorcio.

Una vez en la vivienda, los agentes encontraron el cuerpo sin vida del varón, de 68 años, de nacionalidad británica fallecido en la cama y junto a él y abrazada a su esposa.

Los policías comprobaron que la mujer tenía sus señales corporales débiles por lo que estuvieron reanimándola hasta la llegada de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que envió dos unidades que se hizo cargo de la paciente y la evacuó a un centro sanitario.

Entre tanto, los policías locales alertaron al Cuerpo Nacional de Policía que envió a la unidad de Científica así como a la Brigada Local de Policía Judicial, quienes llevaron a cabo la inspección ocular al mismo tiempo que ponían los hechos en conocimiento del titular del Juzgado de Instrucción de Guardia de La Laguna.

El juez ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado hasta el Instituto de Medicina Legal para la práctica de la autopsia y de esta manera determinar las causas reales del óbito que apuntan a naturales. Al parecer, esta familia no posee ningún pariente en la isla tinerfeña. El hombre podría llevar muerto más de 24 horas.