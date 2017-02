Herido un hombre en Llanera, atacado por un perro del que logró zafarse

Un hombre tuvo que ser trasladado ayer al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) después de ser agredido por un perro en Bonielles (Llanera). Los hechos tuvieron lugar en torno a las 08.50 horas, cuando el afectado, que responde a las siglas A. J. L. F., se encontraba paseando por la parroquia llanerense. En ese momento, un perro que salía de una casa próxima al camino se abalanzó sobre el sexagenario, causándole heridas de diversa consideración en brazos, piernas y abdomen.

"Se libró gracias a que tuvo la sangre fría de sujetar al perro por la correa. Si no llega a ser por eso y porque el hombre también tuvo la fuerza suficiente como para hacer frente al animal, puede que hubiésemos tenido una desgracia", señala un vecino de la zona, que reconoce que ésta "no es la primera vez que el can, de una raza calificada como peligrosa, ataca a alguien".

Y es que, según los residentes, en los últimos meses el mismo perro habría atacado a una empleada de Correos y a otro vecino de la zona. "Que pase una vez puede ser causalidad, pero que suceda en dos y hasta en tres ocasiones no". Deberían tomar medidas, lamentan en la parroquia de Bonielles sobre la "poca seguridad" que les ofrece el animal. "No es lógico que si el dueño sabe que a veces se tira a la gente pueda tener la puerta de casa abierta o tenerlo suelto. Después del suceso, el propietario dijo al afectado que no se preocupara, que tenía un buen seguro, pero ¿de qué sirve eso cuando el mal ya está hecho", apostilla un residente.

"En este caso se trataba de una persona suficientemente joven y fuerte como para poder plantarle cara al can. ¿Pero qué hubiese pasado si el perro ataca a una persona mayor?", se preguntan en la tranquila parroquia llanerense, que ayer estuvo a punto de sufrir un "trágico suceso".

Tras los hechos, al lugar del suceso se desplazaron una patrulla de la Guardia Civil y una ambulancia, que después de valorar las heridas del agredido decidieron darle traslado al HUCA, donde ayer, al cierre de esta edición, permanecía ingresado a causa de las heridas sufridas en las piernas, los brazos y el abdomen. Las lesiones en las extremidades fueron calificadas de "importantes".

En la tarde de ayer nadie había cursado denuncia por este suceso en las dependencias de la Benemérita, si bien fuentes cercanas al afectado aseguraron que pondrán la pertinente reclamación tan pronto como las lesiones ocasionadas por el ataque le permitan hacerlo.