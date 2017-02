Culpables por parir en casa y dejar morir al bebé en Las Palmas

El tribunal popular que enjuició a unos padres de Vecindario por asesinar a su hija recién nacida emitió un veredicto de culpabilidad histórico en la Audiencia de Las Palmas, dada su unanimidad. Los nueve jurados estiman que Sara Metzger, de 25 años, y Jacinto Sánchez, de 59, "dieron muerte" a la niña al tenerla en casa y no darle auxilio. El veredicto, emitido a última hora de anteayer miércoles, da la razón a la Fiscalía. Ahora la juez debe decidir si les condena a 18 años. La magistrada María del Pilar Verástegui ordenó el encarcelamiento del padre, que estaba en libertad.

El jurado considera probado que Sara Metzger dio a luz en la casa de Jacinto sobre las 05.50 horas del 1 de mayo de 2015. La "única preparación" fue colocar unas colchonetas en el suelo. Entre los dos optaron por no cortarle el cordón, no aspiraron las secreciones ni la reanimaron. Tampoco alimentaron a la niña en todo el día, ni la abrigaron. Las horas pasaban y la respiración de la recién nacida era cada vez más tenue. Apenas se movía, apenas lloraba, pero los padres continuaron sin auxiliarla. Murió a las 23.00 horas, pero no acudieron al Centro de Salud hasta el mediodía siguiente, "cuando estaban totalmente seguros" del fallecimiento. "No puedo volver atrás para cambiar mi actuación. Me equivoqué y soy responsable de ello, pero no una asesina", dijo la madre.