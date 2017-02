Herido de gravedad un adolescente al caer desde un tejado en Pola de Siero

Un adolescente resultó herido de gravedad en la madrugada de ayer en Pola de Siero al precipitarse desde un tejado al que había subido con un grupo de amigos con los que estaba celebrando la fiesta del Antroxu.

Los hechos ocurrieron alrededor de las cuatro de la madrugada del domingo. El grupo de adolescentes se había encaramado por diversión al tejado de un taller de reparación de automóviles, que permanece desde hace tiempo sin actividad, y que está ubicado en la travesía de San Antonio, en las inmediaciones de la plaza Cabo Noval.

El tejado en el que ocurrió el suceso está construido con uralita, un material suficientemente resistente para soportar el peso de los adolescentes que habían caminado por él, pero en la parte más alta tiene varios metros cuadrados con una base de plástico, un material mucho más endeble e inestable.

El menor caminaba por esa parte cuando el suelo cedió y provocó que se precipitase dentro de la nave. Los amigos del joven se apresuraron a entrar en el antiguo garaje para asistirlo, e inmediatamente llamaron al servicio de emergencias del 112, que no tardó en enviar efectivos de socorro.

El menor había caído de una altura de más de seis metros sobre un suelo de hormigón y presentaba varias contusiones y traumatismos, algunos de ellos en la cabeza.

Acudieron a la zona del accidente, además de varios agentes de la Policía Local de Siero, una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Atención Médica Urgente y, posteriormente, una uvi móvil en la que el menor fue atendido durante largo tiempo allí mismo antes de ser trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde ingresó con pronóstico reservado.

Una vez en el centro hospitalario, se le realizó una intervención de urgencia tras la cual permanece estable dentro de la gravedad. El menor continúa ingresado en la unidad de vigilancia intensiva del HUCA, a la espera de más pruebas que permitan conocer el alcance de las lesiones provocadas por el accidente.

Un amigo de los jóvenes que subieron al tejado en la madrugada lamentaba ayer por la tarde el suceso porque él mismo había estado allí y los había prevenido de subir al tejado. "Me dijeron que iban a subir y yo les dije que no lo hicieran, que no era una buena idea, y al final pasó esto", dijo contrariado.

El accidente enturbió la celebración del Antroxu y el fin de semana de Comadres que se estaba desarrollando en los discobares de Pola de Siero en el momento del suceso.