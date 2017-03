Absuelta la abuela naveta acusada de falso testimonio contra su exyerno

El juez absuelve del delito de falso testimonio a la abuela de Nava que acusó a su exyerno de abusar de su nieta, que tenía seis años y medio cuando se denunciaron los hechos, en 2014.



El magistrado se basa en un informe psicológico para concluir que no se aprecia "inducción alguna por la abuela" sobre la niña, por lo que determina que "no hay por qué dudar de su imparcialidad y objetividad".Además, justifica que tanto la madre como la tía y la propia abuela, en la vista oral, "han mantenido con firmeza y rotundidad que la niña contó a la abuela los actos que su padre había realizado sobre ella", en referencia a presuntos abusos.



No obstante, el padre de la niña apoyó su acusación en un informe psicológico para tratar de demostrar que la abuela había inducido y manipulado a su hija en el relato de los hechos.



El Ministerio Fiscal pedía una pena de un año y seis meses de prisión, multa de ocho meses con cuota diaria de ocho euros y al pago de las costas. La acusación (el padre de la niña) pedía para la que fue su suegra pena de tres años de prisión, multa de 12 meses con cuota diaria de 20 euros, el pago de las costas y una indemnización de 60.000 euros. El juicio oral se celebró el pasado viernes, día 10, y el magistrado del Juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo la ha absuelto del delito de falso testimonio. Determina que "no se ha probado que la acusada mintiera en su declaración judicial y por ello debe ser absuelta".