Buscan al cliente de un pub que mató a tiros al dueño y a una chica en Alcorcón

Un cliente habitual del pub On the Sea, de Alcorcón (Madrid), disparó ayer de madrugada al camarero y a una chica, que fallecieron prácticamente en el acto. El tiroteo también alcanzó a otro hombre, la pareja sentimental de la fallecida, que resultó herido en el muslo izquierdo y está ingresado con pronóstico grave. La Policía ya tiene identificado al agresor, tras dejar éste el arma con el que efectuó el crimen en el propio local antes de darse a la fuga por carretera. Los agentes sospechan que fue un ajuste de cuentas, aunque por el momento no descartan ninguna hipótesis. Lo buscan por todo Madrid.



El teléfono de emergencias recibió la llamada de un testigo a las 5.50 horas de ayer. Cuando llegaron los efectivos sanitarios y policiales al lugar del suceso se encontraron a tres personas tendidas en el suelo. Una de ellas era el camarero, que recibió varios disparos en la cabeza. La otra herida era una mujer con heridas en el hemitórax derecho, que falleció a pesar de que los facultativos le practicaron ejercicios de reanimación durante más de media hora. La tercera víctima es un varón, de 43 años y origen dominicano, que fue disparado en el muslo y trasladado rápidamente al Hospital Fundación de Alcorcón, donde permanece ingresado.



El presunto agresor es un cliente habitual del bar de música heavy en el que ocurrieron los hechos y se caracteriza por ir muy tatuado. Varios testigos explicaron que el autor del tiroteo conocía a las víctimas, a las que podría haber disparado por un ajuste de cuentas. Este hombre, del que por el momento no se han facilitado más datos, entró pasadas las cinco de la mañana en el pub, donde con una pistola del calibre 9 corto a la que había añadido un silenciador casero abrió fuego a todos los que se encontraban en el local. El pub On the Sea es uno de los locales históricos de Alcorcón.



Tras los hechos, el presunto criminal se dio a la fuga, aunque al parecer dejó el arma en el propio local. Los agentes del grupo de homicidios se han hecho cargo de la investigación: le tienen identificado y le buscan.